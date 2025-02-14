Новосибирская свалка останков коров: отходы сожгли, но проблема осталась

Posted 14 февраля, 04:20
Published 14 февраля, 04:20
Modified 14 февраля, 04:22
Updated 14 февраля, 04:22
Бастрыкин потребовал проверить жалобы жителей с. Лозовское на вывоз останков крупнорогатого скота на несанкционированный скотомогильник. Специально для Atas.info комментарий в связи с данным инцидентом дали в Управлении ветеринарии Новосибирской области.
Как сообщили в региональной службе, 30 января по обращениям граждан специалистами была проведена выездная проверка. На месте подтвердили факт незаконного размещения останков крупнорогатого скота.
«7 февраля отходы были сожжены на месте. Информация о нарушении требований ветеринарного законодательства при обращении с биологическими отходами направлена в прокуратуру Баганского района,» — сообщили Atas.info в Управлении.
Отмечается также, что за нарушение ветеринарно-санитарных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.
Напомним, данная проблема носит систематический характер: в 2022 году прокуратура уже добивалась ликвидации незаконной свалки в Лозовском в судебном порядке.