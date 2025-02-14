Новосибирская свалка останков коров: отходы сожгли, но проблема осталась

Бастрыкин потребовал проверить жалобы жителей с. Лозовское на вывоз останков крупнорогатого скота на несанкционированный скотомогильник. Специально для Atas.info комментарий в связи с данным инцидентом дали в Управлении ветеринарии Новосибирской области.