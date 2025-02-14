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Posted 14 февраля, 04:20

Published 14 февраля, 04:20

Modified 14 февраля, 04:22

Updated 14 февраля, 04:22

Несанкционированная свалка

Новосибирская свалка останков коров: отходы сожгли, но проблема осталась

14 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI. Несанкционированная свалка

Стало известно, как в Новосибирской области решили проблему свалки останков КРС

Жители села Лозовское Новосибирской области неоднократно жаловались на ситуацию с разлагающимися останками животных на нелегальном скотомогильнике вблизи жилых домов.

Бастрыкин потребовал проверить жалобы жителей с. Лозовское на вывоз останков крупнорогатого скота на несанкционированный скотомогильник. Специально для Atas.info комментарий в связи с данным инцидентом дали в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

Как сообщили в региональной службе, 30 января по обращениям граждан специалистами была проведена выездная проверка. На месте подтвердили факт незаконного размещения останков крупнорогатого скота.

«7 февраля отходы были сожжены на месте. Информация о нарушении требований ветеринарного законодательства при обращении с биологическими отходами направлена в прокуратуру Баганского района,» — сообщили Atas.info в Управлении.

Отмечается также, что за нарушение ветеринарно-санитарных требований предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

Напомним, данная проблема носит систематический характер: в 2022 году прокуратура уже добивалась ликвидации незаконной свалки в Лозовском в судебном порядке.

Прокуратура проверит жилой дом в Новосибирске в связи с жалобами на затопление
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