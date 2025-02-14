Новосибирские участники СВО могут построить карьеру с проектом «Герои НовоСибири»

Контроль за реализацией программы будет осуществлять Общественный совет, а образовательную часть проекта возьмёт на себя Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. По словам заместителя Губернатора Константина Хальзова, программа включает профессиональную переподготовку в модульном формате, очное и дистанционное обучение. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, будет предложена индивидуальная карьерная траектория в структурах государственного и муниципального управления.