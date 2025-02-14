atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:09

Published 14 февраля, 04:09

Modified 14 февраля, 04:11

Updated 14 февраля, 04:11

Заседание в правительстве

Новосибирские участники СВО могут построить карьеру с проектом «Герои НовоСибири»

14 февраля 2025, 04:09
Фото: правительство Новосибирской области. Заседание в правительстве
В Новосибирской области стартует регистрация участников регионального проекта «Герои НовоСибири», направленного на профессиональную адаптацию и трудоустройство ветеранов и участников специальной военной операции, сообщили в правительстве региона.

Проект станет аналогом федеральной программы «Время Героев», инициированной Президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность данной инициативы.

«Наши земляки героически себя проявляют на фронте, и опыт принятия верных решений в экстремальных условиях, умение управлять людьми, безусловно, востребованы в нашей работе. Кроме этого, мы хорошо помним — история нашей страны это уже подтверждала — как участники Великой Отечественной войны, в первую очередь, командиры и офицеры, вносили огромный вклад в восстановление страны после войны на самых разных участках и должностях: от председателя парткома до первых руководителей большого государства», — заявил глава региона.
Заседание в правительстве
Заседание в правительстве
Заседание в правительстве. Фото: правительство Новосибирской области

Контроль за реализацией программы будет осуществлять Общественный совет, а образовательную часть проекта возьмёт на себя Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. По словам заместителя Губернатора Константина Хальзова, программа включает профессиональную переподготовку в модульном формате, очное и дистанционное обучение. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, будет предложена индивидуальная карьерная траектория в структурах государственного и муниципального управления.

Герой России Владимир Сайбель высоко оценил инициативу Губернатора, отметив, что программа даёт ветеранам возможность применить свои навыки на благо региона. Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив отметил, что даже те, кто не станет финалистами программы, не останутся без поддержки.

«Мы уже встречаемся с ребятами, видим встречное желание работать. Проведём собеседование, поймем — кому какое направление ближе. Их понимание первоочередности задач, понимание справедливости — точно будут востребованы в Законодательном собрании», — подчеркнул Шимкив.
Заседание в правительстве
Заседание в правительстве
Заседание в правительстве. Фото: правительство Новосибирской области

Регистрация участников проекта «Герои НовоСибири» начнётся в феврале. Ветераны, желающие построить карьеру в мирной жизни, смогут подать заявки на участие и получить возможность стать частью управленческой команды региона.

Читайте также:
«Герои НовоСибири»: в регионе запускают новую программу обучения ветеранов СВОСколько платят бойцам СВО в 2025 году — назван размер выплатЧто скрывает февраль? Военный эксперт рассказал правду о мобилизации в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Военные#Андрей Травников#Ветераны#СВО#Владимир Путин#Андрей Шимкив#Переподготовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика