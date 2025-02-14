Новосибирские участники СВО могут построить карьеру с проектом «Герои НовоСибири»

Posted 14 февраля, 04:09
Published 14 февраля, 04:09
Modified 14 февраля, 04:11
Updated 14 февраля, 04:11
Проект станет аналогом федеральной программы «Время Героев», инициированной Президентом Владимиром Путиным в 2024 году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность данной инициативы.
«Наши земляки героически себя проявляют на фронте, и опыт принятия верных решений в экстремальных условиях, умение управлять людьми, безусловно, востребованы в нашей работе. Кроме этого, мы хорошо помним — история нашей страны это уже подтверждала — как участники Великой Отечественной войны, в первую очередь, командиры и офицеры, вносили огромный вклад в восстановление страны после войны на самых разных участках и должностях: от председателя парткома до первых руководителей большого государства», — заявил глава региона.
Контроль за реализацией программы будет осуществлять Общественный совет, а образовательную часть проекта возьмёт на себя Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. По словам заместителя Губернатора Константина Хальзова, программа включает профессиональную переподготовку в модульном формате, очное и дистанционное обучение. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, будет предложена индивидуальная карьерная траектория в структурах государственного и муниципального управления.
Герой России Владимир Сайбель высоко оценил инициативу Губернатора, отметив, что программа даёт ветеранам возможность применить свои навыки на благо региона. Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив отметил, что даже те, кто не станет финалистами программы, не останутся без поддержки.
«Мы уже встречаемся с ребятами, видим встречное желание работать. Проведём собеседование, поймем — кому какое направление ближе. Их понимание первоочередности задач, понимание справедливости — точно будут востребованы в Законодательном собрании», — подчеркнул Шимкив.
Регистрация участников проекта «Герои НовоСибири» начнётся в феврале. Ветераны, желающие построить карьеру в мирной жизни, смогут подать заявки на участие и получить возможность стать частью управленческой команды региона.