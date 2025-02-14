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Posted 14 февраля, 14:21

Published 14 февраля, 14:21

Modified 14 февраля, 14:23

Updated 14 февраля, 14:23

Автомобиль конфисковали у местной жительницы

Новосибирский суд изъял элитный автомобиль у нетрезвого водителя

14 февраля 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. Автомобиль конфисковали у местной жительницы
28-летняя сибирячка по решению суда была отправлена на исправительные работы и лишена «Мерседеса» за вождение в нетрезвом виде, сообщает прокуратура НСО.

В ноябре 2024 года сотрудники ДПС остановили «Мерседес Бенц С 80». За рулем оказалась нетрезвая 28-летняя девушка.

Кировский районный суд установил вину сибирячки. Сообщается, что ранее девушка уже попадалась правоохранителям в нетрезвом виде за рулем.

По решению суда, виновной предстоит отработать более 200 часов исправительных работ, а также она будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Более того, по требованию прокуратуры, суд изъял автомобиль стоимостью почти 2 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске начали дело банды мошенников, заработавшей миллионы на автоподставах.

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