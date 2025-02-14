Новосибирский суд изъял элитный автомобиль у нетрезвого водителя

Posted 14 февраля, 14:21
Published 14 февраля, 14:21
Modified 14 февраля, 14:23
Updated 14 февраля, 14:23
В ноябре 2024 года сотрудники ДПС остановили «Мерседес Бенц С 80». За рулем оказалась нетрезвая 28-летняя девушка.
Кировский районный суд установил вину сибирячки. Сообщается, что ранее девушка уже попадалась правоохранителям в нетрезвом виде за рулем.
По решению суда, виновной предстоит отработать более 200 часов исправительных работ, а также она будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Более того, по требованию прокуратуры, суд изъял автомобиль стоимостью почти 2 миллиона рублей.
Ранее в Новосибирске начали дело банды мошенников, заработавшей миллионы на автоподставах.