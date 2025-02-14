Новосибирский суд изъял элитный автомобиль у нетрезвого водителя

По решению суда, виновной предстоит отработать более 200 часов исправительных работ, а также она будет лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Более того, по требованию прокуратуры, суд изъял автомобиль стоимостью почти 2 миллиона рублей.