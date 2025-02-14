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Posted 14 февраля, 03:58

Published 14 февраля, 03:58

Modified 14 февраля, 04:00

Updated 14 февраля, 04:00

Милые животные и птицы

Новосибирский зоопарк показал самые милые пары животных в День влюбленных

14 февраля 2025, 03:58
Фото: Новосибирский зоопарк. Милые животные и птицы
В Новосибирском зоопарке празднуют День всех влюбленных, о чем рассказали представители зверинца.

14 февраля в России неофициально отмечается День всего влюбленных или День святого Валентина. Все парочки поздравляют друг друга с романтичным праздником, дарят подарки, ходят на свидания и вспоминают милые моменты в отношениях.

Новосибирский зоопарк тоже показал любимые парочки животных. На фото представлены гепарды, выдры, фламинго, сервалы, рыси, попугаи и барсы.

Фото: Новосибирский зоопарк

Ранее на свет родились близнецы патагонских мар. Мамами стали сразу две самки: у каждой из них по двойне. Звери растут на глазах. Лев, медведи и обезьяны совершили побег из Новосибирского зоопарка: появилось видео.

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