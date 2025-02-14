Новосибирцам в годовщину казни Чикатило рассказали, как появилась его «тень»

14 февраля 1994 года был казнен Андрей Чикатило, на счету которого были убиты 53 человека. Его расстреляли. Как только в стране утихли обсуждения его смерти, с 1998 по 2004 года появилась тень кровожадного маньяка, но уже из Новосибирска.