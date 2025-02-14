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Posted 14 февраля, 09:12

Published 14 февраля, 09:12

Modified 14 февраля, 09:14

Updated 14 февраля, 09:14

Маньяк жил в Новосибирске

Новосибирцам в годовщину казни Чикатило рассказали, как появилась его «тень»

14 февраля 2025, 09:12
Фото: 1MI. Маньяк жил в Новосибирске
После казни самого кровожадного маньяка в Новосибирске появилась его тень: рассказываем, как это произошло.

14 февраля 1994 года был казнен Андрей Чикатило, на счету которого были убиты 53 человека. Его расстреляли. Как только в стране утихли обсуждения его смерти, с 1998 по 2004 года появилась тень кровожадного маньяка, но уже из Новосибирска.

Душегуб погубил 19 женщин, а звали его Евгений Чуплинский. Когда-то он был милиционером. Однако его причастность к убийствам удалось установить только в 2016 году, с помощью новых технологий.

Чуплинского приговорили к пожизненному сроку. В народе он получил прозвище «тень Чикатило» и «Сибирский Чикатило».

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