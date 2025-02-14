Новосибирцам в годовщину казни Чикатило рассказали, как появилась его «тень»

Posted 14 февраля, 09:12
Published 14 февраля, 09:12
Modified 14 февраля, 09:14
Updated 14 февраля, 09:14
14 февраля 1994 года был казнен Андрей Чикатило, на счету которого были убиты 53 человека. Его расстреляли. Как только в стране утихли обсуждения его смерти, с 1998 по 2004 года появилась тень кровожадного маньяка, но уже из Новосибирска.
Душегуб погубил 19 женщин, а звали его Евгений Чуплинский. Когда-то он был милиционером. Однако его причастность к убийствам удалось установить только в 2016 году, с помощью новых технологий.
Чуплинского приговорили к пожизненному сроку. В народе он получил прозвище «тень Чикатило» и «Сибирский Чикатило».