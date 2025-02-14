Перекрытия и ДТП: названы все последствия снежной бури в Новосибирске

Posted 14 февраля, 01:56
Published 14 февраля, 01:56
Modified 14 февраля, 01:58
Updated 14 февраля, 01:58
13 и 14 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. О возможных последствиях предупреждали жителей Новосибирской области.
Из-за сильного ветра в столицу Сибири не смогли вовремя прилететь свыше 7 самолетов. Пассажиры ждали свой рейс с задержкой от 30 минут до 2 часов. Также свою работу усилили и энергетики: было сформировано около 40 аварийных бригад, которые круглосуточно дежурили и не допускали последствий.
В этот день на Чуйском тракте, в районе Болотного, случилась страшная авария. Гололед и ветер на трассе спровоцировали ДТП с КАМАЗом. Большегруз развернуло и в него врезалась автоцистерна. Обошлось без пострадавших.
Также сотрудники ГАИ перекрывали несколько трасс из-за нулевой видимости в метель.
В самом городе дорожная ситуация тоже было нестабильной: под вечер образовались пробки в 9 баллов с множеством аварий.