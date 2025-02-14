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Posted 14 февраля, 01:56

Published 14 февраля, 01:56

Modified 14 февраля, 01:58

Updated 14 февраля, 01:58

Выпало много снега

Перекрытия и ДТП: названы все последствия снежной бури в Новосибирске

14 февраля 2025, 01:56
Фото: 1MI. Выпало много снега

В Новосибирске рассказали о последствиях снежной бури в регионе

В Новосибирске 13 февраля сохранялась непогода: мы собрали все последствия снежной бури.

13 и 14 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. О возможных последствиях предупреждали жителей Новосибирской области.

Из-за сильного ветра в столицу Сибири не смогли вовремя прилететь свыше 7 самолетов. Пассажиры ждали свой рейс с задержкой от 30 минут до 2 часов. Также свою работу усилили и энергетики: было сформировано около 40 аварийных бригад, которые круглосуточно дежурили и не допускали последствий.

В этот день на Чуйском тракте, в районе Болотного, случилась страшная авария. Гололед и ветер на трассе спровоцировали ДТП с КАМАЗом. Большегруз развернуло и в него врезалась автоцистерна. Обошлось без пострадавших.

Видео: АСТ-54.

Также сотрудники ГАИ перекрывали несколько трасс из-за нулевой видимости в метель.

Видео: ТГ/Новосибирск с огоньком.

В самом городе дорожная ситуация тоже было нестабильной: под вечер образовались пробки в 9 баллов с множеством аварий.

Фото: 2ГИС
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