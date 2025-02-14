Перекрытия и ДТП: названы все последствия снежной бури в Новосибирске

Из-за сильного ветра в столицу Сибири не смогли вовремя прилететь свыше 7 самолетов. Пассажиры ждали свой рейс с задержкой от 30 минут до 2 часов. Также свою работу усилили и энергетики: было сформировано около 40 аварийных бригад, которые круглосуточно дежурили и не допускали последствий.