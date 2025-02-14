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Posted 14 февраля, 03:49

Published 14 февраля, 03:49

Modified 14 февраля, 03:51

Updated 14 февраля, 03:51

Скворцов в больнице

Первое фото из больницы опубликовал избитый в Новосибирске комментатор Скворцов

14 февраля 2025, 03:49
Фото: atas.info. Скворцов в больнице
В Новосибирске избитый комментатор идет на поправку: он поделился первым снимком в соцсетях.

Роман Скворцов был избит 9 февраля возле одного из центральных баров в Новосибирске. В областную столицу он приехал на Матч звезд КХЛ, где выступал комментатором. После избиения его доставили в больницу и отправили в реанимацию.

Врачи делали все возможное, чтобы журналист пошел на поправку. Пока его дело расследуют правоохранители. Это контролирует центральный СК, о чем попросил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сейчас Роману Скворцову становится легче: он показал первый снимок из больничной палаты: на кадре изображен телевизор и матч по хоккею.

Фото: соцсети Романа Скворцова
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