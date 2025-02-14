Первое фото из больницы опубликовал избитый в Новосибирске комментатор Скворцов

Posted 14 февраля, 03:49
Published 14 февраля, 03:49
Modified 14 февраля, 03:51
Updated 14 февраля, 03:51
Роман Скворцов был избит 9 февраля возле одного из центральных баров в Новосибирске. В областную столицу он приехал на Матч звезд КХЛ, где выступал комментатором. После избиения его доставили в больницу и отправили в реанимацию.
Врачи делали все возможное, чтобы журналист пошел на поправку. Пока его дело расследуют правоохранители. Это контролирует центральный СК, о чем попросил лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
Сейчас Роману Скворцову становится легче: он показал первый снимок из больничной палаты: на кадре изображен телевизор и матч по хоккею.