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Posted 14 февраля, 18:06

Published 14 февраля, 18:06

Modified 14 февраля, 18:08

Updated 14 февраля, 18:08

Авиакомпания S7

Почти 200 тысяч рублей задолжала приставам новосибирская авиакомпания

14 февраля 2025, 18:06
Фото: 1MI. Авиакомпания S7
Авиакомпания не выплатила порядка 186 тысяч рублей за различные нарушения.

Авиакомпания «Сибирь» (S7) не выплатила более 180 тысяч по 6 исполнительным производствам. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на сайт ФССП.

«Сибирь» обязали выплатить более 134 тысяч в пользу компаний и граждан, понесших ущерб, 50 тысяч за «иной вид исполнения неимущественного характера» небольшой штраф ГИБДД. Помимо этого, S7 предстоит уплатить все госпошлины.

Ранее на борту самолета авиакомпании S7 едва удалось успокоить дебошира. А также стала известна причина экстренного прерывания взлета из новосибирского Толмачёво.

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