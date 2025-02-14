Почти 200 тысяч рублей задолжала приставам новосибирская авиакомпания

Posted 14 февраля, 18:06
Published 14 февраля, 18:06
Modified 14 февраля, 18:08
Updated 14 февраля, 18:08
Авиакомпания «Сибирь» (S7) не выплатила более 180 тысяч по 6 исполнительным производствам. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на сайт ФССП.
«Сибирь» обязали выплатить более 134 тысяч в пользу компаний и граждан, понесших ущерб, 50 тысяч за «иной вид исполнения неимущественного характера» небольшой штраф ГИБДД. Помимо этого, S7 предстоит уплатить все госпошлины.
Ранее на борту самолета авиакомпании S7 едва удалось успокоить дебошира. А также стала известна причина экстренного прерывания взлета из новосибирского Толмачёво.