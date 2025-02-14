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Posted 14 февраля, 05:16

Published 14 февраля, 05:16

Modified 14 февраля, 05:18

Updated 14 февраля, 05:18

Мигранты уехали домой

Под Новосибирском во время рейда опять нашли мигрантов-нелегалов

14 февраля 2025, 05:16
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты уехали домой
В Новосибирской области нашли нелегальных мигрантов, которые нарушали закон РФ, о чем сообщили в региональном ГУ МВД.

В Новосибирском районе правоохранители проводили рейд по выявлению нелегальной миграции. Проверка была на одном из предприятий. Там просматривали документы у работающих иностранцев.

У 15 мигрантов нашли нарушения. Шесть из них выдворили из страны: теперь они не смогут приехать в РФ минимум пять лет. Еще девятерых привлекли к ответственности, так как они нарушили режим пребывания.

Видео: ГУ МВД по НСО.

Это не единственный случай, когда в Новосибирске депортируют мигрантов. Последний был тогда, когда иностранцев задержали возле мечети. В итоге на родину поехали 16 человек.

В Новосибирске депортировали очередную партию нелегальных мигрантов
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