Под Новосибирском во время рейда опять нашли мигрантов-нелегалов

Posted 14 февраля, 05:16
Published 14 февраля, 05:16
Modified 14 февраля, 05:18
Updated 14 февраля, 05:18
В Новосибирском районе правоохранители проводили рейд по выявлению нелегальной миграции. Проверка была на одном из предприятий. Там просматривали документы у работающих иностранцев.
У 15 мигрантов нашли нарушения. Шесть из них выдворили из страны: теперь они не смогут приехать в РФ минимум пять лет. Еще девятерых привлекли к ответственности, так как они нарушили режим пребывания.
Это не единственный случай, когда в Новосибирске депортируют мигрантов. Последний был тогда, когда иностранцев задержали возле мечети. В итоге на родину поехали 16 человек.