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Posted 14 февраля, 01:55

Published 14 февраля, 01:55

Modified 14 февраля, 01:57

Updated 14 февраля, 01:57

Мужчина мог напасть на девушку

Резонансное дело новосибирского «лифт-маньяка»: Бастрыкин взял его под контроль

14 февраля 2025, 01:55
Фото: 1MI. Мужчина мог напасть на девушку

Бастрыкин взял под контроль дело новосибирского лифтового маньяка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить детальный доклад по уголовному делу о нападении на 17-летнюю девушку в лифте многоквартирного дома на улице Чистякова в Новосибирске, о чем сообщили в ведомстве.

Инцидент, произошедший 4 февраля 2025 года, вызвал широкий общественный резонанс. 30-летний житель Первомайского района мог преследовать школьницу до её дома, после чего пойти за ней в лифт. Когда девушка начала выходить на своём этаже, нападавший попытался совершить насильственные действия, сообщали в СК. Пострадавшая оказала активное сопротивление, а её крики услышал отец, который задержал злоумышленника до прибытия полиции.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие проверяет его причастность к другим нападениям в городе. Как стало известно ранее, мужчина открыто признался в намерении совершить насилие. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля 2025 года. На закрытом заседании обвиняемый вёл себя спокойно, но позже проявлял агрессию.

По данным соцсетей, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Как говорят очевидцы, его неоднократно видели возле детских площадок на улице Заречной, где он «подозрительно наблюдал за малолетними». Расследование продолжается под личным контролем Бастрыкина. Сейчас обвиняемого в народе прозвали лифтовым маньяком.

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