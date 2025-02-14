Резонансное дело новосибирского «лифт-маньяка»: Бастрыкин взял его под контроль

Posted 14 февраля, 01:55
Published 14 февраля, 01:55
Modified 14 февраля, 01:57
Updated 14 февраля, 01:57
Инцидент, произошедший 4 февраля 2025 года, вызвал широкий общественный резонанс. 30-летний житель Первомайского района мог преследовать школьницу до её дома, после чего пойти за ней в лифт. Когда девушка начала выходить на своём этаже, нападавший попытался совершить насильственные действия, сообщали в СК. Пострадавшая оказала активное сопротивление, а её крики услышал отец, который задержал злоумышленника до прибытия полиции.
Подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Покушение на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следствие проверяет его причастность к другим нападениям в городе. Как стало известно ранее, мужчина открыто признался в намерении совершить насилие. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля 2025 года. На закрытом заседании обвиняемый вёл себя спокойно, но позже проявлял агрессию.
По данным соцсетей, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Как говорят очевидцы, его неоднократно видели возле детских площадок на улице Заречной, где он «подозрительно наблюдал за малолетними». Расследование продолжается под личным контролем Бастрыкина. Сейчас обвиняемого в народе прозвали лифтовым маньяком.