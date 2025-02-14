Резонансное дело новосибирского «лифт-маньяка»: Бастрыкин взял его под контроль

Инцидент, произошедший 4 февраля 2025 года, вызвал широкий общественный резонанс. 30-летний житель Первомайского района мог преследовать школьницу до её дома, после чего пойти за ней в лифт. Когда девушка начала выходить на своём этаже, нападавший попытался совершить насильственные действия, сообщали в СК. Пострадавшая оказала активное сопротивление, а её крики услышал отец, который задержал злоумышленника до прибытия полиции.