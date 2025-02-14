В январе 2025 года спрос на услуги ремонта и строительства в Новосибирской области вырос на 43%, что на 28% больше среднероссийских показателей. При этом самыми популярными запросами стали строительство домов, алмазное бурение и модульные дома. Среди услуг в категории «ремонт» чаще всего искали монтаж натяжных потолков, поклейку обоев и перетяжку мебели. Эти данные были представлены экспертами Авито Услуг на бизнес-сессии, проведенной в рамках Сибирской строительной недели.