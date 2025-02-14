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Posted 14 февраля, 10:24

Published 14 февраля, 10:24

Modified 14 февраля, 10:26

Updated 14 февраля, 10:26

Спрос на услуги по ремонту растет

Спрос на услуги ремонта и строительства в Новосибирской области вырос на 43%

14 февраля 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney. Спрос на услуги по ремонту растет
На бизнес-сессии Авито Услуг в рамках Сибирской строительной недели эксперты рассказали о трендах регионального рынка.

В январе 2025 года спрос на услуги ремонта и строительства в Новосибирской области вырос на 43%, что на 28% больше среднероссийских показателей. При этом самыми популярными запросами стали строительство домов, алмазное бурение и модульные дома. Среди услуг в категории «ремонт» чаще всего искали монтаж натяжных потолков, поклейку обоев и перетяжку мебели. Эти данные были представлены экспертами Авито Услуг на бизнес-сессии, проведенной в рамках Сибирской строительной недели.

Вместе со спросом растет и предложение от исполнителей: в январе этого года в Новосибирской области рост в категории ремонт и строительство составил 26% по сравнению с январем 2024 года. Этот тренд эксперты объяснили продолжающейся масштабной цифровизацией отрасли и растущей популярностью частных исполнителей, а также внедрением механизма эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве.

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Несмотря на то, что в текущих условиях самым популярными видом ремонта остается капитальный ремонт под ключ, часть спроса переориентировалась из покупки жилья в долгосрочную аренду. В съемных квартирах для россиян остаются актуальными отдельные работы по отделке и мелкому ремонту: сантехника, электрика, сборка и ремонт мебели, а также малярные работы и поклейка обоев.

«Более 234 тысяч человек в Новосибирской области ежемесячно ищут услуги ремонта и строительства на Авито Услугах — это одна из самых востребованных категорий на платформе. Мы фиксируем интерес не только к возведению домов, жители Новосибирской области активно обустраивают свое жилье, чтобы сделать его более комфортным для жизни и отдыха. Пользуются спросом услуги по ремонту под ключ, монтаж потолков, а также сантехнические и электромонтажные работы. Популярны и такие сложные работы, как алмазное бурение. Это подтверждает, что жители области подходят к ремонту и строительству ответственно, стремясь получить качественные услуги», — рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.

14 февраля в Новосибирске завершается Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и форум «Стратегии ускорения темпов строительства — 2025». Сибирская строительная неделя — профессиональная отраслевая площадка, крупнейшее на востоке России место ежегодной встречи производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов и оборудования, собственников и руководителей строительных компаний, представителей оптовых и розничных торговых сетей, архитекторов, дизайнеров, компаний и самозанятых в сфере ремонта и отделки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Капремонт#Спрос
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