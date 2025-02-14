Сретение Господне: история и традиции православных на праздник

Одной из главных тем праздника является свет свечи, который символизирует Христа — «свет мира, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1: 9). В день праздника совершается освящение свечей, которые потом хранятся в домах и зажигаются во время особых событий, таких как сильные штормы, штормы, а также в момент, когда близкие уходят в вечность. Пламя свечей — это прежде всего символ Христа, а также по словам Симеона — он свет для просвещения язычников (Луки 2: 32).