Сретение Господне: история и традиции православных на праздник

Posted 14 февраля, 11:12
Published 14 февраля, 11:12
Modified 14 февраля, 11:14
Updated 14 февраля, 11:14
Этот праздник знаменует собой событие, описанное в Евангелии от Луки (2: 22-40), когда Богоматерь и Святой Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм в Иерусалиме, чтобы принести жертвоприношения и очищения после рождения ребенка. Согласно закону Моисея, через сорок дней после рождения дитя родители должны это делать, чтобы исполнились слова: «всякий первенец мужского пола будет посвящен Господу» (исход 13: 2).
Там они встретили Симона, которому было дано видение, что он увидит Спасителя, прежде чем умрет. Симон погрузил младенца в молитву и предсказал, что он будет светом для народов, и в то же время предупредил Марию о страданиях, которые ей придется пережить.
Считается, что во время этого события Младенец Иисус явился миру как Сын Божий, а прибывшие в храм старец Симон и пророчица Анна первыми признали его Мессией. Поэтому в день «встречи Господней» вспоминается таинство крещения, которое позволяет нам участвовать в жизни Христа и участвовать в его миссии по спасению мира. В Православной Церкви в день «встречи Господней» празднуется специальная литургия.
Установленный в память об этом событии праздник был известен еще в V веке. Восточная Церковь отмечает их 15 февраля (по юлианскому календарю) как праздник встречи Господней, который относится к группе двенадцати великих праздников. Встреча Симеона с младенцем означает встречу человечества с Богом и встречу Ветхого и Нового Заветов.
Одной из главных тем праздника является свет свечи, который символизирует Христа — «свет мира, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин 1: 9). В день праздника совершается освящение свечей, которые потом хранятся в домах и зажигаются во время особых событий, таких как сильные штормы, штормы, а также в момент, когда близкие уходят в вечность. Пламя свечей — это прежде всего символ Христа, а также по словам Симеона — он свет для просвещения язычников (Луки 2: 32).
Когда-то традиция предписывала отнести зажженную свечу в дом и сделать крестное знамение на дверях. Свет свечи также является знаком христианской веры, надежды и любви, поэтому он сопровождает важные моменты христианской жизни, от начала до конца, от крещения до христианских похорон.
На большинстве икон праздника в центре изображается Христос или Богородица, а в иконе Собрания Господня центром является алтарь Иерусалимского храма с балдахином или другими элементами сакральной архитектуры. По обе стороны от него находятся Симеон с младенцем, рядом с ним пророчица Анна, а в шествии-Мария и Иосиф.