Стало известно, сколько семей из Новосибирска развелись в День влюбленных

Posted 14 февраля, 08:04
Published 14 февраля, 08:04
Modified 14 февраля, 08:06
Updated 14 февраля, 08:06
14 февраля в России отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина. В этот праздник парочки спешат пожениться, но есть и те, кто задумался о разводе в символическую дату.
В пятницу, 14 февраля 2025 развелись семь семей из Новосибирска. В прошлом году на развод подали 58 супругов. Тем временем узаконить свои отношения желали 183 пар.
В Новосибирске женщина загадочно пропала после свидания. Она приехала к своему молодому человеку, который был в отпуске на реабилитации, но после домой так и не вернулась. Ни парень, ни родные, не знаю о ее местонахождении.