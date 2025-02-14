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Posted 14 февраля, 08:04

Published 14 февраля, 08:04

Modified 14 февраля, 08:06

Updated 14 февраля, 08:06

Число разводов

Стало известно, сколько семей из Новосибирска развелись в День влюбленных

14 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI. Число разводов
Названо число семей, разведенных 14 февраля в Новосибирске, о чем сообщили в ЗАГСе.

14 февраля в России отмечается День всех влюбленных или День святого Валентина. В этот праздник парочки спешат пожениться, но есть и те, кто задумался о разводе в символическую дату.

В пятницу, 14 февраля 2025 развелись семь семей из Новосибирска. В прошлом году на развод подали 58 супругов. Тем временем узаконить свои отношения желали 183 пар.

В Новосибирске женщина загадочно пропала после свидания. Она приехала к своему молодому человеку, который был в отпуске на реабилитации, но после домой так и не вернулась. Ни парень, ни родные, не знаю о ее местонахождении.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Праздник#Загс#Развод#14 февраля
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