Центробанк: ключевая ставка сохранится на уровне 21%

Posted 14 февраля, 12:57
Published 14 февраля, 12:57
Modified 14 февраля, 13:00
Updated 14 февраля, 13:00
Центробанк сообщил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне 21% годовых — такой показатель был достигну в ноябре 2024. Инфляционный прогноз увеличился до 7-8%.
Как сообщает ЦБ, нынешняя жесткость кредитно-денежных отношений помогает замедлить инфляцию, однако этот процесс происходит медленнее, чем ожидалось, поэтому эксперты высказались за сохранение высокой ключевой ставки.
Регулятор не исключил возможности повышения ключевой ставки на следующем собрании. Отмечается, что соответствующее решение будет принято после оценки актуальной ситуации с замедлением инфляции.
Ранее на рынке зафиксировали резкое падение доллара — эксперты связывают его с проведенными переговорами лидеров России и США.