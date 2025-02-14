В Новосибирске банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставах

По информации следователей, четыре месяца в 2023 году в Дзержинском районе Новосибирска работала банда предполагаемых мошенников. Всего там состояло 14 человек, которые могли совершить 13 преступлений со страховыми выплатами (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).