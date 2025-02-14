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Posted 14 февраля, 03:51

Published 14 февраля, 03:51

Modified 14 февраля, 03:53

Updated 14 февраля, 03:53

Автоподставщиков будут судить

В Новосибирске банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставах

14 февраля 2025, 03:51
Фото: 1MI. Автоподставщиков будут судить
В Новосибирске вскоре начнется суд над бандой возможных мошенников, подробности озвучила прокуратура.

По информации следователей, четыре месяца в 2023 году в Дзержинском районе Новосибирска работала банда предполагаемых мошенников. Всего там состояло 14 человек, которые могли совершить 13 преступлений со страховыми выплатами (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Предполагается, что новосибирцы инсценировали ДТП, затем обращались в страховую, которая возмещала им ущерб. Всего было похищено обманным путем 4,3 млн рублей. Преступную схему раскрыли. Имущество обвиняемых арестовали (на сумму 11 млн).

Вскоре уголовное дело направят в суд, который поставит финальную точку. В Новосибирске телефонные мошенники обманули пенсионерку на 180 тысяч рублей.

Похоронные мошенники массово обманывают жителей Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Мошенники
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