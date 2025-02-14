В Новосибирске нашли подозреваемого в избиении комментатора Романа Скворцова

Posted 14 февраля, 05:10
Published 14 февраля, 05:10
Modified 14 февраля, 05:12
Updated 14 февраля, 05:12
9 февраля в Новосибирске напали на известного комментатора Романа Скворцова. Ему пробили голову у местного бара. Журналиста доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас он идет на поправку и делится первыми фотографиями.
Пока комментатор лечится, правоохранители расследуют его дело по факту умышленного причинения вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Полиции удалось найти возможного подозреваемого в нападении на Скворцова. Сейчас его допрашивают. Других участников конфликта также установили.
Недавно в соцсетях появилось видео самого конфликта. На кадрах заметно, что Скворцов получил удар, после которого упал бессознания.