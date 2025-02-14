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Posted 14 февраля, 05:10

Published 14 февраля, 05:10

Modified 14 февраля, 05:12

Updated 14 февраля, 05:12

Расследование продолжается

В Новосибирске нашли подозреваемого в избиении комментатора Романа Скворцова

14 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI. Расследование продолжается
В Новосибирске нашли возможного виновного в травме Романа Скворцова, о чем сообщили в ГУ МВД.

9 февраля в Новосибирске напали на известного комментатора Романа Скворцова. Ему пробили голову у местного бара. Журналиста доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас он идет на поправку и делится первыми фотографиями.

Пока комментатор лечится, правоохранители расследуют его дело по факту умышленного причинения вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Полиции удалось найти возможного подозреваемого в нападении на Скворцова. Сейчас его допрашивают. Других участников конфликта также установили.

Недавно в соцсетях появилось видео самого конфликта. На кадрах заметно, что Скворцов получил удар, после которого упал бессознания.

Бастрыкин проверит дело об избиении комментатора Скворцова в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Нападение
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