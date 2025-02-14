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Posted 14 февраля, 02:48

Published 14 февраля, 02:48

Modified 14 февраля, 02:50

Updated 14 февраля, 02:50

Деньг выиграла семья

В Новосибирской области отец десятерых детей выиграл миллион в лотерею

14 февраля 2025, 02:48
Фото: 1MI. Деньг выиграла семья
В Новосибирской области на одного счастливчика стало больше: мужчина выиграл миллион в лотерею, о чем сообщили представители лотереи.

Победителем стал Дмитрий Прохоренков — многодетный отец, в семье которого воспитываются 10 детей. Житель региона трудится истопником. Денег у мужа с женой хватало впритык.

Новосибирец решил испытать удачу и купить лотерейный билет. Он стал выигрышным. Мужчина в новогоднем конкурсе получил 1,2 млн рублей, передают РИА «Новости». Сначала в это не поверила его семья, однако сейчас все с нетерпением ждут заветные деньги.

Выигрыш отец планирует потратить на подарки детям, ремонт в доме и открытие фермерского хозяйства. 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею счастливчики из Новосибирской области.

Новосибирская область попала в топ удачливых регионов по выигрышам в лотерею
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Деньги#Лотерея
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