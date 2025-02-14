В Новосибирской области отец десятерых детей выиграл миллион в лотерею

Posted 14 февраля, 02:48
Published 14 февраля, 02:48
Modified 14 февраля, 02:50
Updated 14 февраля, 02:50
Победителем стал Дмитрий Прохоренков — многодетный отец, в семье которого воспитываются 10 детей. Житель региона трудится истопником. Денег у мужа с женой хватало впритык.
Новосибирец решил испытать удачу и купить лотерейный билет. Он стал выигрышным. Мужчина в новогоднем конкурсе получил 1,2 млн рублей, передают РИА «Новости». Сначала в это не поверила его семья, однако сейчас все с нетерпением ждут заветные деньги.
Выигрыш отец планирует потратить на подарки детям, ремонт в доме и открытие фермерского хозяйства. 145 млн рублей выиграли в новогоднюю лотерею счастливчики из Новосибирской области.