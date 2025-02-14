В Новосибирской области отец десятерых детей выиграл миллион в лотерею

Новосибирец решил испытать удачу и купить лотерейный билет. Он стал выигрышным. Мужчина в новогоднем конкурсе получил 1,2 млн рублей, передают РИА «Новости». Сначала в это не поверила его семья, однако сейчас все с нетерпением ждут заветные деньги.