Великое чувство или продукт эволюции: новосибирский ученый рассказал о природе любви

Прерийные полевки находят себе одного партнера на всю жизнь и ревностно защищают его. Все дело в выделяемых гормонах окситоцина и вазопрессина, которые вызывают сильную привязанность. Ученые попытались искусственно стимулировать выделение тех же самых гормонов у другого вида полевок, склонных заводить нескольких партнеров. Искусственная стимуляция нужных гормонов сделала из полигамных зверьков моногамов.