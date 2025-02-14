Великое чувство или продукт эволюции: новосибирский ученый рассказал о природе любви

Posted 14 февраля, 14:03
Published 14 февраля, 14:03
Modified 14 февраля, 14:05
Updated 14 февраля, 14:05
Знали ли вы о том, что обыкновенные полевки помогают ученым исследовать природу человеческих чувств? Результатами последних исследований поделился член РАН, старший преподаватель кафедры физиологии Факультета естественных наук НГУ Антон Цыбко в материале пресс-службы НГУ.
Оказывается, нейронные структуры животных, отвечающие за формирование пар у животных, во многом похожи на человеческие. Удивительные детали обнаружили Томас Инсел и Ларри Янг в процессе исследования прерийных полевок.
Прерийные полевки находят себе одного партнера на всю жизнь и ревностно защищают его. Все дело в выделяемых гормонах окситоцина и вазопрессина, которые вызывают сильную привязанность. Ученые попытались искусственно стимулировать выделение тех же самых гормонов у другого вида полевок, склонных заводить нескольких партнеров. Искусственная стимуляция нужных гормонов сделала из полигамных зверьков моногамов.
В человеческом мозге также выделяются окситоцин и вазопрессин. Из-за них мы стремимся находиться рядом с тем, кого любим. Вместе с тем, наличие этих гормонов не гарантирует стремление к верности.
Несмотря на то, что многие чувства физиологи объясняют выработкой различных гормонов, у современной науки до сих пор нет четкого ответа на вопрос о том, что заставляет человека любить. Некоторые ученые полагают, что романтическая любовь может быть уникальной чертой Homo sapiens.