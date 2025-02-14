Военные сборы 2025 — кого призовут, сроки и все положения указа

Posted 14 февраля, 05:00
Published 14 февраля, 05:00
Modified 14 февраля, 05:02
Updated 14 февраля, 05:02
На основании указа президента РФ Владимира Путина №18 от 16 января 2025 года жители Новосибирской области, находящиеся в военном запасе, будут привлечены к участию в плановых военных сборах. Документ, регулирующий призыв, вступил в силу сразу после публикации и охватывает подготовку граждан для службы в Вооружённых силах, войсках Росгвардии, МЧС, органах госохраны и ФСБ.
Категории призываемых
К сборам привлекаются все граждане, пребывающие в запасе, включая тех, кто завершил срочную службу, обучался в военных учебных центрах или был уволен из армии с зачислением в резерв. Исключения составляют лица, перечисленные в ст. 23 (п.3) и ст. 55 ФЗ №53 «О воинской обязанности»:
Организация и сроки
Финансовые и трудовые аспекты
Работодатели обязаны сохранять за сотрудниками средний заработок на время сборов и не имеют права их уволить.
За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тыс. рублей по ст. 21.5 КоАП РФ. Уважительными причинами считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником или форс-мажор.
Цель сборов
Сборы направлены на поддержание боевой готовности резервистов и включают:
Проверку мобилизационной способности частей;
Обучение новым военным специальностям;
Тренировки на полигонах, в том числе в приграничных регионах.
Отличия от прошлых лет
В 2024 году аналогичный указ был подписан в феврале, а осенний призыв завершился отправкой 133 тыс. человек в армию. Для 2025 года акцент сделан на усиление подготовки резерва в условиях текущих геополитических вызовов.
Система призыва остаётся ежегодной практикой, но детали (место, время, количество участников) засекречены как «служебная информация». Жителям Новосибирска рекомендуется отслеживать уведомления от военкоматов и своевременно реагировать на повестки. Тем временем более половины жителей Новосибирска выступили за сухой закон для молодежи.