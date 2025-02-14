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Posted 14 февраля, 05:00

Published 14 февраля, 05:00

Modified 14 февраля, 05:02

Updated 14 февраля, 05:02

Когда начнутся сборы

Военные сборы 2025 — кого призовут, сроки и все положения указа

14 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI. Когда начнутся сборы

Жителей Новосибирской области призовут на военные сборы в 2025 году

Жителям Новосибирской области рассказали о военных сборах в 2025 году.

На основании указа президента РФ Владимира Путина №18 от 16 января 2025 года жители Новосибирской области, находящиеся в военном запасе, будут привлечены к участию в плановых военных сборах. Документ, регулирующий призыв, вступил в силу сразу после публикации и охватывает подготовку граждан для службы в Вооружённых силах, войсках Росгвардии, МЧС, органах госохраны и ФСБ.

Основные положения указа

Категории призываемых

К сборам привлекаются все граждане, пребывающие в запасе, включая тех, кто завершил срочную службу, обучался в военных учебных центрах или был уволен из армии с зачислением в резерв. Исключения составляют лица, перечисленные в ст. 23 (п.3) и ст. 55 ФЗ №53 «О воинской обязанности»:

  • Женщины;
  • Граждане с ограниченной годностью по здоровью;
  • Многодетные отцы (3+ детей);
  • Сотрудники силовых структур и критически важных отраслей (МВД, Росгвардия, сельхозработники в период посевной/уборочной и др.);
  • Лица за границей или с непогашенной судимостью.
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Организация и сроки

  • Рассылкой повесток занимаются военкоматы. Уведомления могут быть вручены лично, направлены на работу, отправлены электронно или заказным письмом.
  • Продолжительность сборов не превышает 2 месяцев, а общее время за весь период пребывания в запасе ограничено 12 месяцами.

Финансовые и трудовые аспекты

  • Работодатели обязаны сохранять за сотрудниками средний заработок на время сборов и не имеют права их уволить.

  • За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тыс. рублей по ст. 21.5 КоАП РФ. Уважительными причинами считаются болезнь, уход за тяжелобольным родственником или форс-мажор.

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Цель сборов

Сборы направлены на поддержание боевой готовности резервистов и включают:

  • Проверку мобилизационной способности частей;

  • Обучение новым военным специальностям;

  • Тренировки на полигонах, в том числе в приграничных регионах.

Отличия от прошлых лет

В 2024 году аналогичный указ был подписан в феврале, а осенний призыв завершился отправкой 133 тыс. человек в армию. Для 2025 года акцент сделан на усиление подготовки резерва в условиях текущих геополитических вызовов.

Система призыва остаётся ежегодной практикой, но детали (место, время, количество участников) засекречены как «служебная информация». Жителям Новосибирска рекомендуется отслеживать уведомления от военкоматов и своевременно реагировать на повестки. Тем временем более половины жителей Новосибирска выступили за сухой закон для молодежи.

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