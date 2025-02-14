Военные сборы 2025 — кого призовут, сроки и все положения указа

На основании указа президента РФ Владимира Путина №18 от 16 января 2025 года жители Новосибирской области, находящиеся в военном запасе, будут привлечены к участию в плановых военных сборах. Документ, регулирующий призыв, вступил в силу сразу после публикации и охватывает подготовку граждан для службы в Вооружённых силах, войсках Росгвардии, МЧС, органах госохраны и ФСБ.