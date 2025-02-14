atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 17:04

Published 14 февраля, 17:04

Modified 14 февраля, 17:04

Updated 14 февраля, 17:04

Заммэра Москвы Ефимов: С 2020 года инвесторы построили в городе 58 спортобъектов

Заммэра Москвы Ефимов: С 2020 года инвесторы построили в городе 58 спортобъектов

14 февраля 2025, 17:04
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
С 2020 года в Москве при участии инвесторов появилось 58 новых спортивных объектов. Современная спортивная инфраструктура теперь размещена во всех административных округах столицы, чем поделился заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как сообщает www.mos.ru, он рассказал, что в течение последней пятилетки благодаря внебюджетным источникам финансирования в столице было построено 58 спортивных объектов, общая площадь которых достигает почти 480 тысяч квадратных метров. Так, в 2024 году с привлечением инвестиционных средств удалось возвести 11 зданий спортивного назначения общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. В их числе — знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы, например многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью 33 тысячи «квадратов», ФОК с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, ледовый дворец «Кристалл» площадью 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».

Современные объекты служат для популяризации спорта среди москвичей, делают возможность активных занятий более доступными, помогают привить привычку к активному образу жизни.

По заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в 2024 году в Южном Бутове возвели новый спортивный комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров, в котором посетителей готовы принять взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок. Также стоит отметить, что в 2024 году заработал современный ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке — помимо катка, объект вмещает в себя борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.

Каждый такой спортобъект в городе возводится под контролем Мосгосстройнадзора. В период постройки 11 спортивных объектов в общей сложности удалось организовать порядка 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По результатам итоговых мероприятий объекты получили заключения о соответствии построек нормативам проектной документации, на фоне чего застройщикам предоставили право ввода в эксплуатацию. Самый большой ФОК с подземным паркингом на 66 машино-мест построен на Базовской улице в северной части столицы. На четырех этажах здания размещены спортзалы и четыре бассейна, он занимает площадь 14,3 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12313050/), что в период с 2011 года в городе заработало 327 новых спортивных объектов, из которых 168 построили благодаря финансированию со стороны инвесторов.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика