Заммэра Москвы Ефимов: С 2020 года инвесторы построили в городе 58 спортобъектов

Posted 14 февраля, 17:04
Published 14 февраля, 17:04
Modified 14 февраля, 17:04
Updated 14 февраля, 17:04
Как сообщает www.mos.ru, он рассказал, что в течение последней пятилетки благодаря внебюджетным источникам финансирования в столице было построено 58 спортивных объектов, общая площадь которых достигает почти 480 тысяч квадратных метров. Так, в 2024 году с привлечением инвестиционных средств удалось возвести 11 зданий спортивного назначения общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. В их числе — знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы, например многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью 33 тысячи «квадратов», ФОК с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, ледовый дворец «Кристалл» площадью 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Современные объекты служат для популяризации спорта среди москвичей, делают возможность активных занятий более доступными, помогают привить привычку к активному образу жизни.
По заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в 2024 году в Южном Бутове возвели новый спортивный комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров, в котором посетителей готовы принять взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок. Также стоит отметить, что в 2024 году заработал современный ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке — помимо катка, объект вмещает в себя борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Каждый такой спортобъект в городе возводится под контролем Мосгосстройнадзора. В период постройки 11 спортивных объектов в общей сложности удалось организовать порядка 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По результатам итоговых мероприятий объекты получили заключения о соответствии построек нормативам проектной документации, на фоне чего застройщикам предоставили право ввода в эксплуатацию. Самый большой ФОК с подземным паркингом на 66 машино-мест построен на Базовской улице в северной части столицы. На четырех этажах здания размещены спортзалы и четыре бассейна, он занимает площадь 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12313050/), что в период с 2011 года в городе заработало 327 новых спортивных объектов, из которых 168 построили благодаря финансированию со стороны инвесторов.