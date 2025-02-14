Заммэра Москвы Ефимов: С 2020 года инвесторы построили в городе 58 спортобъектов

Как сообщает www.mos.ru, он рассказал, что в течение последней пятилетки благодаря внебюджетным источникам финансирования в столице было построено 58 спортивных объектов, общая площадь которых достигает почти 480 тысяч квадратных метров. Так, в 2024 году с привлечением инвестиционных средств удалось возвести 11 зданий спортивного назначения общей площадью свыше 64 тысяч квадратных метров. В их числе — знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы, например многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью 33 тысячи «квадратов», ФОК с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, ледовый дворец «Кристалл» площадью 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».