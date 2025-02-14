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Posted 14 февраля, 13:17

Published 14 февраля, 13:17

Modified 14 февраля, 13:19

Updated 14 февраля, 13:19

Несчастный случай произошел в автомастерской

Житель Новосибирска погиб во время ремонта автомобиля

14 февраля 2025, 13:17
Фото: 1MI. Несчастный случай произошел в автомастерской
Несчастный случай произошел с жителем Новосибирска в автомастерской — об инциденте рассказали спасатели МАСС.

14 февраля на улице 25 лет Октября новосибирца придавило машиной насмерть. Как сообщают сотрудники спасательной службы, сибиряк снял колесо с автомобиля, поднял его на домкрат и начал производить ремонтные работы.

В процессе домкрат сорвался, транспортное средство рухнуло и придавило мужчину. Выбраться самостоятельно он не смог. Мужчина получил серьезные травмы и не выжил.

Ранее под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием маршрутки: видео с места происшествия поделились очевидцы.

Несчастный случай
Несчастный случай. Фото: Источник фото: МАСС Новосибирска
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