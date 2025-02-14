Житель Новосибирска погиб во время ремонта автомобиля

Posted 14 февраля, 13:17
Published 14 февраля, 13:17
Modified 14 февраля, 13:19
Updated 14 февраля, 13:19
14 февраля на улице 25 лет Октября новосибирца придавило машиной насмерть. Как сообщают сотрудники спасательной службы, сибиряк снял колесо с автомобиля, поднял его на домкрат и начал производить ремонтные работы.
В процессе домкрат сорвался, транспортное средство рухнуло и придавило мужчину. Выбраться самостоятельно он не смог. Мужчина получил серьезные травмы и не выжил.
Ранее под Новосибирском произошло массовое ДТП с участием маршрутки: видео с места происшествия поделились очевидцы.