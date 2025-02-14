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Posted 14 февраля, 18:03

Published 14 февраля, 18:03

Modified 14 февраля, 18:05

Updated 14 февраля, 18:05

Пары прожившие в долгом браке смогут получить госвыплату

Жители Новосибирска смогут претендовать на госвыплаты за долгий брак

14 февраля 2025, 18:03
Фото: Изображение Midjourney. Пары прожившие в долгом браке смогут получить госвыплату
14 февраля в День Влюбленных в Госдуму внесли законопроект о материальном поощрении пар, которые прожили в браке много лет.

Согласно внесенному проекту нового закона, единовременные выплаты будут производиться для семейных пар, проживших в браке от 30 лет. Они получат 30 тысяч рублей. Соответствующие суммы предлагают для пар, проживших вместе 40 лет (40 тысяч), 60 лет (60 тысяч) и 70 лет (70 тысяч рублей).

Сейчас в регионах поощряют пары, прожившие в браке 50 лет.

В случае одобрения законопроекта, выплаты будут ежегодно индексировать. Госвыплаты будут осуществляться с учетом районного коэффициента.

Ранее новосибирцам разъяснили новый порядок выплаты алиментов в 2025 году.

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