Жители Новосибирска смогут претендовать на госвыплаты за долгий брак

Согласно внесенному проекту нового закона, единовременные выплаты будут производиться для семейных пар, проживших в браке от 30 лет. Они получат 30 тысяч рублей. Соответствующие суммы предлагают для пар, проживших вместе 40 лет (40 тысяч), 60 лет (60 тысяч) и 70 лет (70 тысяч рублей).