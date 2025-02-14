Жители Новосибирска смогут претендовать на госвыплаты за долгий брак

Posted 14 февраля, 18:03
Published 14 февраля, 18:03
Modified 14 февраля, 18:05
Updated 14 февраля, 18:05
Согласно внесенному проекту нового закона, единовременные выплаты будут производиться для семейных пар, проживших в браке от 30 лет. Они получат 30 тысяч рублей. Соответствующие суммы предлагают для пар, проживших вместе 40 лет (40 тысяч), 60 лет (60 тысяч) и 70 лет (70 тысяч рублей).
Сейчас в регионах поощряют пары, прожившие в браке 50 лет.
В случае одобрения законопроекта, выплаты будут ежегодно индексировать. Госвыплаты будут осуществляться с учетом районного коэффициента.
Ранее новосибирцам разъяснили новый порядок выплаты алиментов в 2025 году.