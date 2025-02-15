atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 08:58

Published 15 февраля, 08:58

Modified 15 февраля, 09:00

Updated 15 февраля, 09:00

Снег на улицах города

Аномальный рекорд по количеству выпавших осадков зафиксировали в Сибири

15 февраля 2025, 08:58
Фото: 1MI. Снег на улицах города

В Новосибирской области зафиксированы рекордные снегопады

В нескольких районах Новосибирской области 13 февраля были зафиксированы рекордные показатели выпадения снега, сообщили синоптики.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что столь значительное количество осадков для этого времени года является редкостью. По данным метеорологов, в селе Северное выпало 4 мм снега за сутки, что стало новым максимумом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2004 году, составлял 3 мм.

В Каргате также отмечены значительные осадки — 3,4 мм снега за сутки. Ранее максимальный показатель был зарегистрирован в 2001 году и составлял 3 мм. Таким образом, новый рекорд превысил предыдущее значение на 0,4 мм.

По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, причиной столь интенсивных снегопадов стали сложные атмосферные процессы, включая мощные циклоны, прошедшие через регион. Также она отметила, что в самом Новосибирске снегопад был ощутим, но рекордов не побил.

Ранее из-за сложных погодных условий в регионе были введены штормовые предупреждения. Жителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок, так как на трассах наблюдались заносы и ухудшение видимости. Власти оперативно направили дополнительные силы на расчистку дорог, однако коммунальные службы отметили, что работы по ликвидации последствий снегопада могут занять несколько дней.

Мороз и снегопад обрушатся на Новосибирскую область — штормовое предупреждение
Узнать подробнее
Читайте также:
На Новосибирскую область надвигается аномально жаркая веснаСнежная буря накрыла Новосибирскую областьМорозы до -35 обрушатся на Новосибирскую область
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дороги#Сибирь#Снег#Гидрометцентр#Рекорд#Осадки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика