Аномальный рекорд по количеству выпавших осадков зафиксировали в Сибири

Posted 15 февраля, 08:58
Published 15 февраля, 08:58
Modified 15 февраля, 09:00
Updated 15 февраля, 09:00
Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что столь значительное количество осадков для этого времени года является редкостью. По данным метеорологов, в селе Северное выпало 4 мм снега за сутки, что стало новым максимумом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2004 году, составлял 3 мм.
В Каргате также отмечены значительные осадки — 3,4 мм снега за сутки. Ранее максимальный показатель был зарегистрирован в 2001 году и составлял 3 мм. Таким образом, новый рекорд превысил предыдущее значение на 0,4 мм.
По словам начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, причиной столь интенсивных снегопадов стали сложные атмосферные процессы, включая мощные циклоны, прошедшие через регион. Также она отметила, что в самом Новосибирске снегопад был ощутим, но рекордов не побил.
Ранее из-за сложных погодных условий в регионе были введены штормовые предупреждения. Жителям рекомендовали воздержаться от дальних поездок, так как на трассах наблюдались заносы и ухудшение видимости. Власти оперативно направили дополнительные силы на расчистку дорог, однако коммунальные службы отметили, что работы по ликвидации последствий снегопада могут занять несколько дней.