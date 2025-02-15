Аномальный рекорд по количеству выпавших осадков зафиксировали в Сибири

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра отметили, что столь значительное количество осадков для этого времени года является редкостью. По данным метеорологов, в селе Северное выпало 4 мм снега за сутки, что стало новым максимумом за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 2004 году, составлял 3 мм.