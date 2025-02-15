Экономисты: ключевая ставка продержится на высоком уровне до конца 2025 года

Новосибирский экономист, кандидат экономических наук и доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин считает, что такая политика Центрального банка направлена на сдерживание инфляции даже ценой торможения экономического роста. По его мнению, ставка на таком уровне может не только сдерживать инфляцию, но и провоцировать её за счёт увеличения издержек бизнеса на обслуживание кредитов, отметил он в комментарии для BFM-Новосибирск. Тем не менее, экономист считает, что в текущих условиях сохранение ставки на прежнем уровне лучше, чем её повышение.