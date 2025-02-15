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Posted 15 февраля, 02:40

Published 15 февраля, 02:40

Modified 15 февраля, 02:42

Updated 15 февраля, 02:42

Копилка с деньгами

Экономисты: ключевая ставка продержится на высоком уровне до конца 2025 года

15 февраля 2025, 02:40
Фото: 1MI. Копилка с деньгами

Новосибирские экономисты высказались о решении ЦБ о сохранении ключево ставки

Эксперты из Новосибирска выссказались о последнем решении Центробанка о сохранении уровня ключевой ставки на том же значении.

Центральный банк России на последнем заседании, которое произошло накануне 14 февраля решился оставить ключевую ставку на уровне 21%. Это уже четвертый месяц подряд, когда регулятор сохраняет данный показатель без изменений. Эксперты отмечают, что это решение было предсказуемым: в условиях высокой инфляции и перегретого спроса понижать ставку преждевременно, а её дальнейший рост мог бы стать избыточной мерой.

Новосибирский экономист, кандидат экономических наук и доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин считает, что такая политика Центрального банка направлена на сдерживание инфляции даже ценой торможения экономического роста. По его мнению, ставка на таком уровне может не только сдерживать инфляцию, но и провоцировать её за счёт увеличения издержек бизнеса на обслуживание кредитов, отметил он в комментарии для BFM-Новосибирск. Тем не менее, экономист считает, что в текущих условиях сохранение ставки на прежнем уровне лучше, чем её повышение.

Эксперты полагают, что высокий уровень ключевой ставки сохранится на протяжении всего 2025 года. Так, представители финансового сектора и строительной отрасли в своих прогнозах закладывают её показатель не ниже 21%. Центральный банк, в свою очередь, представил несколько возможных сценариев развития экономики. Базовый вариант предполагает инфляцию в диапазоне 4,5–5% и снижение средней ставки до 15,0–18,0% годовых. Однако в случае ухудшения внешнеэкономической обстановки регулятор прогнозирует рост инфляции до 13,0–15,0% и вынужденное ужесточение денежно-кредитной политики, что приведёт к увеличению ключевой ставки до 22,0–25,0%.

Следующее заседание ЦБ планируют провести 21 марта. Его итоги могут дать более чёткое представление о дальнейшем векторе экономической политики страны.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Россия#Инфляция#Центробанк#Ключевая ставка#Экономисты
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