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Posted 15 февраля, 09:32

Published 15 февраля, 09:32

Modified 15 февраля, 09:34

Updated 15 февраля, 09:34

Экстренный выход

Эвакуация крупного ТРЦ в Новосибирске — подробности

15 февраля 2025, 09:32
Фото: 1MI. Экстренный выход

В Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников крупного ТРЦ

Днем 15 февраля 2025 года в Новосибирске произошла массовая эвакуация посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Ройял Парк».

Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация, и всех находящихся внутри оперативно вывели на улицу. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», возможной причиной тревоги стал анонимный звонок о минировании. Однако официального подтверждения этой версии от правоохранительных органов пока не поступало. Представители торгового комплекса также не дали комментариев по ситуации.

Некоторые очевидцы сняли видео с места событий, где слышна работа пожарной сигнализации, а люди в спешке покидают здание. По предварительным данным, экстренные службы прибыли на место для проверки информации и обеспечения безопасности граждан.

Видео: АСТ-54. Момент эвакуации

Массовая эвакуация вызвала оживленное обсуждение среди горожан. Многие отмечают, что подобные инциденты происходят в Новосибирске не впервые. В январе аналогичная ситуация произошла в другом торговом центре — «Калейдоскоп», где также звучала тревога, вызвавшая панику среди посетителей.

Стали известны подробности эвакуации в новосибирском супермаркете
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Видео#Новосибирск#Эвакуация#Минирование#ТРЦ#Ройял Парк
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