Эвакуация крупного ТРЦ в Новосибирске — подробности

Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация, и всех находящихся внутри оперативно вывели на улицу. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», возможной причиной тревоги стал анонимный звонок о минировании. Однако официального подтверждения этой версии от правоохранительных органов пока не поступало. Представители торгового комплекса также не дали комментариев по ситуации.