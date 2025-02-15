Эвакуация крупного ТРЦ в Новосибирске — подробности

Posted 15 февраля, 09:32
Published 15 февраля, 09:32
Modified 15 февраля, 09:34
Updated 15 февраля, 09:34
Очевидцы сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация, и всех находящихся внутри оперативно вывели на улицу. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», возможной причиной тревоги стал анонимный звонок о минировании. Однако официального подтверждения этой версии от правоохранительных органов пока не поступало. Представители торгового комплекса также не дали комментариев по ситуации.
Некоторые очевидцы сняли видео с места событий, где слышна работа пожарной сигнализации, а люди в спешке покидают здание. По предварительным данным, экстренные службы прибыли на место для проверки информации и обеспечения безопасности граждан.
Массовая эвакуация вызвала оживленное обсуждение среди горожан. Многие отмечают, что подобные инциденты происходят в Новосибирске не впервые. В январе аналогичная ситуация произошла в другом торговом центре — «Калейдоскоп», где также звучала тревога, вызвавшая панику среди посетителей.