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Posted 15 февраля, 03:57

Published 15 февраля, 03:57

Modified 15 февраля, 04:00

Updated 15 февраля, 04:00

Мать с ребенком

Мистическое имя для девочки выбрали новосибирские родители

15 февраля 2025, 03:57
Фото: 1MI. Мать с ребенком

В Искитимском районе ЗАГС назвал самые необычные имена для малышей

Самые необычные и популярные имена для детей в 2024 году назвали в управлении ЗАГС по Искитимскому району.

В 2024 году сотрудники ЗАГС Искитимского района Новосибирской области зарегистрировали 757 актов о рождении, что демонстрирует активное демографическое движение в регионе. Особенно выделяется август, когда в реестре появилось рекордное число — 81 новорожденный.

Несмотря на современные веяния, большинство родителей продолжает отдаваться проверенным традициям, выбирая для мальчиков имена, которые веками ассоциируются с силой, мудростью и благородством. Так, популярными остаются такие варианты, как Александр, Артём, Михаил, Мирон, Тимофей и Матвей. Для девочек характерны имена, передающие историческую глубину и культурное наследие — София, Анна, Ева, Варвара, Дарья, а также Ксения и Мирослава.

Тем не менее, не обошлось и без смелых новаторских решений. Некоторые родители решили подчеркнуть уникальность своих детей, выбирая редкие и оригинальные имена, зарегистрированные в 2024 году всего один раз. Среди мальчиков такие варианты включают Нерон, Филарет, Маркус, Рэм, Радмир, Елисея, Ролан, Леон, Гордея, Луку и Остапа. Девочкам же были даны имена, звучащие необычно и современно: Дия, Каталея, Велеслава, Лейла, Пелагея, Элеонора, Эвелина, Рада, Изабелла, Сарра, Зинаида и Сафина.

Особый интерес вызывает имя Каталея, одно из самых редких среди девочек. Обладая корнями как в греческой, так и в восточной культурах, оно носит в себе многогранное значение. По азиатским традициям имя связано с древними обрядами и наделяет обладательницу особой мистической силой, а его латинское происхождение подчёркивает чистоту души и благородство намерений. Более того, современное греческое толкование этого имени можно перевести как «всегда чистая», что придаёт ему дополнительную символичность.

Красивое русское имя для мальчика стремительно набирает популярность в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дети#Ребенок#Загс#Рождаемость#Имена#Искитимский район#Демография
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