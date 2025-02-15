Мистическое имя для девочки выбрали новосибирские родители

Особый интерес вызывает имя Каталея, одно из самых редких среди девочек. Обладая корнями как в греческой, так и в восточной культурах, оно носит в себе многогранное значение. По азиатским традициям имя связано с древними обрядами и наделяет обладательницу особой мистической силой, а его латинское происхождение подчёркивает чистоту души и благородство намерений. Более того, современное греческое толкование этого имени можно перевести как «всегда чистая», что придаёт ему дополнительную символичность.