Мощное землетрясение в 8,5 балла произошло на Алтае — дошло ли до Новосибирска

Местные жители сообщили, что ощутили сильные колебания почвы. В квартирах качались люстры, двигалась мебель, а некоторые горожане в панике выбегали на улицу. Подземные толчки почувствовали не только в Республике Алтай, но и в соседних регионах — в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Чемале, а также в ряде населенных пунктов Тувы. О подземных толчках также сообщили жители Новосибирска.