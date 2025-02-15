Мощное землетрясение в 8,5 балла произошло на Алтае — дошло ли до Новосибирска

Posted 15 февраля, 02:31
Published 15 февраля, 02:31
Modified 15 февраля, 03:21
Updated 15 февраля, 03:21
Сейсмическое событие зафиксировано 15 февраля в 08:51 по местному времени. Эпицентр находился в Кош-Агачском районе Республики Алтай, примерно в 28 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Магнитуда составила 6,4, а интенсивность в эпицентре достигла 8,5 баллов по шкале MSK-64.
Местные жители сообщили, что ощутили сильные колебания почвы. В квартирах качались люстры, двигалась мебель, а некоторые горожане в панике выбегали на улицу. Подземные толчки почувствовали не только в Республике Алтай, но и в соседних регионах — в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Чемале, а также в ряде населенных пунктов Тувы. О подземных толчках также сообщили жители Новосибирска.
По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, сведений о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало. Тем не менее спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и проверку зданий на предмет возможных повреждений.
Напомним, что Алтайский регион находится в зоне повышенной сейсмической активности. Последнее сильное землетрясение в этом районе произошло в 2022 году, когда толчки магнитудой 5,9 также ощущались в нескольких регионах Сибири.
Сейсмологи призывают жителей сохранять спокойствие, быть готовыми к возможным повторным подземным колебаниям и следовать рекомендациям экстренных служб. Оперативную информацию можно получать через официальные каналы МЧС и геофизических служб.