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Posted 15 февраля, 02:31

Published 15 февраля, 02:31

Modified 15 февраля, 03:21

Updated 15 февраля, 03:21

Пустырь весной

Мощное землетрясение в 8,5 балла произошло на Алтае — дошло ли до Новосибирска

15 февраля 2025, 02:31
Фото: 1MI. Пустырь весной

В Новосибирске произошло мощное землетрясение 15 февраля

На Алтае произошло мощное землетрясение, вызвавшее ощутимые подземные толчки в нескольких регионах, сообщили в Алтае-Саянского филиале геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие зафиксировано 15 февраля в 08:51 по местному времени. Эпицентр находился в Кош-Агачском районе Республики Алтай, примерно в 28 километрах к юго-западу от села Кош-Агач. Магнитуда составила 6,4, а интенсивность в эпицентре достигла 8,5 баллов по шкале MSK-64.

Местные жители сообщили, что ощутили сильные колебания почвы. В квартирах качались люстры, двигалась мебель, а некоторые горожане в панике выбегали на улицу. Подземные толчки почувствовали не только в Республике Алтай, но и в соседних регионах — в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Чемале, а также в ряде населенных пунктов Тувы. О подземных толчках также сообщили жители Новосибирска.

Сейсмокарта
Сейсмокарта. Фото: seishub.ru

По информации ГУ МЧС по Республике Алтай, сведений о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало. Тем не менее спасательные службы продолжают мониторинг ситуации и проверку зданий на предмет возможных повреждений.

Напомним, что Алтайский регион находится в зоне повышенной сейсмической активности. Последнее сильное землетрясение в этом районе произошло в 2022 году, когда толчки магнитудой 5,9 также ощущались в нескольких регионах Сибири.

Сейсмологи призывают жителей сохранять спокойствие, быть готовыми к возможным повторным подземным колебаниям и следовать рекомендациям экстренных служб. Оперативную информацию можно получать через официальные каналы МЧС и геофизических служб.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Алтай#МЧС#Землетрясение#Магнитуда#Республика Алтай#Сейсмология#Колебания#Амплитуда
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