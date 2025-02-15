Алексей Кортнев учудил в Новосибирске — его требуют признать иноагентом

В феврале 2023 года во время концерта в Новосибирске артист оказался в центре громкого инцидента. После неожиданной отмены мероприятия он позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес представителя правоохранительных органов, а также продемонстрировал ему непристойный жест. По данному факту было инициировано уголовное разбирательство, которое впоследствии прекратили после публичных извинений музыканта и выплаты материальной компенсации.