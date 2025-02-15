Алексей Кортнев учудил в Новосибирске — его требуют признать иноагентом

Posted 15 февраля, 02:18
Published 15 февраля, 02:18
Modified 15 февраля, 02:21
Updated 15 февраля, 02:21
Лидер организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов выступил с инициативой проверки деятельности Алексея Кортнева на предмет возможного иностранного влияния. По его словам, в начале специальной военной операции музыкант высказывался критически в отношении государственной политики, обвиняя страну в «имперских амбициях» и выражая обеспокоенность перспективой международной изоляции. После этих заявлений Кортнев покинул Россию, однако недавно вернулся и вновь начал выступать.
В феврале 2023 года во время концерта в Новосибирске артист оказался в центре громкого инцидента. После неожиданной отмены мероприятия он позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес представителя правоохранительных органов, а также продемонстрировал ему непристойный жест. По данному факту было инициировано уголовное разбирательство, которое впоследствии прекратили после публичных извинений музыканта и выплаты материальной компенсации.
Резяпов настаивает на том, что правоохранительные структуры должны снова обратить внимание на высказывания и поступки Кортнева. Он сообщил, что соответствующие обращения уже направлены в Следственный комитет, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.