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Posted 15 февраля, 02:18

Published 15 февраля, 02:18

Modified 15 февраля, 02:21

Updated 15 февраля, 02:21

Алексей Кортнев

Алексей Кортнев учудил в Новосибирске — его требуют признать иноагентом

15 февраля 2025, 02:18
Фото: Газета.ru. Алексей Кортнев

Певца Кортнева требуют признать иноагентом после инцидента в Новосибирске

Солиста музыкального коллектива «Несчастный случай» Алексея Кортнева просят внести в реестр иноагентов Минюста РФ после его критики СВО и инцидента, произошедшего в столице Новосибирской области два года назад.

Лидер организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов выступил с инициативой проверки деятельности Алексея Кортнева на предмет возможного иностранного влияния. По его словам, в начале специальной военной операции музыкант высказывался критически в отношении государственной политики, обвиняя страну в «имперских амбициях» и выражая обеспокоенность перспективой международной изоляции. После этих заявлений Кортнев покинул Россию, однако недавно вернулся и вновь начал выступать.

В феврале 2023 года во время концерта в Новосибирске артист оказался в центре громкого инцидента. После неожиданной отмены мероприятия он позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес представителя правоохранительных органов, а также продемонстрировал ему непристойный жест. По данному факту было инициировано уголовное разбирательство, которое впоследствии прекратили после публичных извинений музыканта и выплаты материальной компенсации.

Резяпов настаивает на том, что правоохранительные структуры должны снова обратить внимание на высказывания и поступки Кортнева. Он сообщил, что соответствующие обращения уже направлены в Следственный комитет, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Критика#СВО#Музыка#Шоу-бизнес#Несчастный случай
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