atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 08:51

Published 15 февраля, 08:51

Modified 15 февраля, 08:53

Updated 15 февраля, 08:53

Новостройки в Новосибирске

Платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске достиг рекордных 132 тысяч рублей в месяц

15 февраля 2025, 08:51
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новостройки в Новосибирске

В Новосибирске ипотечные платежи за двушку выросли на 610%

Ежемесячный платеж по ипотеке за самую простую двушку площадью 60 квадратных метров в столице Новосибирской области при условии первоначального взноса в размере 30% составил 131,8 тысячи рублей.

Такая сумма в 3,3 раза больше средней стоимости аренды аналогичной квартиры. Такой вывод сделал эксперт, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, сравнив показатели за прошлые пять лет. С 2019 года платеж по ипотеке каждый месяц вырос на 610% — с 21,6 тысячи рублей до нынешних 131,8 тысячи.

Для сравнения, аренда двухкомнатной квартиры в Новосибирске за этот же период выросла на 105% — с 19,2 тысячи рублей до 39,3 тысячи.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году ситуация не изменится: ипотека останется малодоступной, арендные ставки продолжат расти, застройщики будут вынуждены привлекать покупателей скрытыми скидками, рассрочками и субсидированными программами.

Экономисты: ключевая ставка продержится на высоком уровне до конца 2025 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартирВладимир Путин рассказал, какой будет ключевая ставка ЦентробанкаКвартиры для миллионеров выставили на продажу в Новосибирске: как они выглядят
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Аренда#Недвижимость#Ипотека#Прогнозы#Рынок недвижимости#Ключевая ставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика