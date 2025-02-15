Платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске достиг рекордных 132 тысяч рублей в месяц

Такая сумма в 3,3 раза больше средней стоимости аренды аналогичной квартиры. Такой вывод сделал эксперт, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, сравнив показатели за прошлые пять лет. С 2019 года платеж по ипотеке каждый месяц вырос на 610% — с 21,6 тысячи рублей до нынешних 131,8 тысячи.