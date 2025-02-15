Платеж по ипотеке за двушку в Новосибирске достиг рекордных 132 тысяч рублей в месяц

Posted 15 февраля, 08:51
Published 15 февраля, 08:51
Modified 15 февраля, 08:53
Updated 15 февраля, 08:53
Такая сумма в 3,3 раза больше средней стоимости аренды аналогичной квартиры. Такой вывод сделал эксперт, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, сравнив показатели за прошлые пять лет. С 2019 года платеж по ипотеке каждый месяц вырос на 610% — с 21,6 тысячи рублей до нынешних 131,8 тысячи.
Для сравнения, аренда двухкомнатной квартиры в Новосибирске за этот же период выросла на 105% — с 19,2 тысячи рублей до 39,3 тысячи.
Аналитики прогнозируют, что в 2025 году ситуация не изменится: ипотека останется малодоступной, арендные ставки продолжат расти, застройщики будут вынуждены привлекать покупателей скрытыми скидками, рассрочками и субсидированными программами.