Под Новосибирском пожар унес жизнь мужчины

Posted 15 февраля, 09:51
Published 15 февраля, 09:51
Modified 15 февраля, 09:53
Updated 15 февраля, 09:53
Чрезвычайное происшествие случилось 14 февраля 2025 года в деревне Ерестная. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, на момент прибытия пожарных подразделений частный жилой дом был полностью охвачен огнем. Спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания и за пять минут справились с открытым пламенем.
К сожалению, во время разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Огонь уничтожил дом на площади 64 квадратных метра. В настоящее время следственно-оперативная группа занимается выяснением причин происшествия. Среди возможных версий рассматриваются неисправность электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности и другие факторы.
За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области ликвидировали шесть пожаров и устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий. МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности: не перегревать печи и не оставлять их без присмотра; соблюдать осторожность при использовании обогревательных приборов; не перегружать электросеть большим количеством приборов; отключать электрооборудование на ночь и при выходе из дома; избегать использования открытого огня в помещении.