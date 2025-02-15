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Posted 15 февраля, 09:51

Published 15 февраля, 09:51

Modified 15 февраля, 09:53

Updated 15 февраля, 09:53

Пожарный автомобиль

Под Новосибирском пожар унес жизнь мужчины

15 февраля 2025, 09:51
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области. Пожарный автомобиль
В Ордынском районе Новосибирской области произошел трагический пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Чрезвычайное происшествие случилось 14 февраля 2025 года в деревне Ерестная. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, на момент прибытия пожарных подразделений частный жилой дом был полностью охвачен огнем. Спасатели оперативно приступили к ликвидации возгорания и за пять минут справились с открытым пламенем.

К сожалению, во время разбора завалов было обнаружено тело мужчины. Огонь уничтожил дом на площади 64 квадратных метра. В настоящее время следственно-оперативная группа занимается выяснением причин происшествия. Среди возможных версий рассматриваются неисправность электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности и другие факторы.

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области ликвидировали шесть пожаров и устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий. МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности: не перегревать печи и не оставлять их без присмотра; соблюдать осторожность при использовании обогревательных приборов; не перегружать электросеть большим количеством приборов; отключать электрооборудование на ночь и при выходе из дома; избегать использования открытого огня в помещении.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Происшествие#Возгорание
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