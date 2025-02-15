Под Новосибирском пожар унес жизнь мужчины

За последние сутки пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области ликвидировали шесть пожаров и устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий. МЧС России напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности: не перегревать печи и не оставлять их без присмотра; соблюдать осторожность при использовании обогревательных приборов; не перегружать электросеть большим количеством приборов; отключать электрооборудование на ночь и при выходе из дома; избегать использования открытого огня в помещении.