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Posted 15 февраля, 03:18

Published 15 февраля, 03:18

Modified 15 февраля, 03:54

Updated 15 февраля, 03:54

Заброшенное здание

Посуда звенела, люстры качались: жители Новосибирска ощутили алтайское землетрясение

15 февраля 2025, 03:18
Фото: 1MI. Заброшенное здание

Жители Новосибирска рассказали о последствиях землетрясение на Алтае

Землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее 15 февраля в Кош-Агачском районе Республики Алтай, оказалось ощутимым не только в непосредственной близости от эпицентра, но и в соседних регионах.

В Новосибирске подземные толчки заметили жители разных районов, особенно верхних этажей многоквартирных домов. В соцсетях жители Новосибирска и Бердска активно делились своими ощущениями и впечатлениями от случившегося.

«В 8:51 тряхонуло у нас, почувствовали», — написала пользовательница Татьяна.

Некоторые сравнивали произошедшее с последствиями работы на угольных разрезах:

«Стены вибрировали, немного покачивало. Правда, подумала, что это опять от угольных разрезов», — рассказала Елена Колесникова.
Видео: telegram-канал «Новосибирск с огоньком». Покачивание люстры

Жители Октябрьского района отметили, что особенно сильно тряхнуло на высоких этажах.

«10 этаж (Октябрьский район) нормально тряхонуло. Телевизор ходуном ходил», — поделилась Ольга.
«Судя по комментариям выше, эпицентр был на улице Выборной. Коты и попугаи сошли с ума, а кровати переехали к соседям», — пошутил Максим Максимов.

В Калининском районе, судя по комментариям, тоже ощущались толчки. А жители Центрального в основном говорят о том, что не ощутили толчков. Также те, кто проживает на нижнем этаже отметили, что о происшествии узнали только из новостей.

«Наверное, верхние этажи почувствовали, я на четвёртом полы мыл, вообще узнал об этом в интернете», — написал Роман.
Видео: telegram-канал «Топор live». Реакция сибиряков на землетрясение

Другие же не обратили внимания на толчки или попросту проспали их.

«Я спал в это время, но по словам близких, у нас тут всё тряслось. Ну, а я чё, а я спал, мне хорошо было, прикольно», — отметил один из комментаторов.

Несмотря на то, что официальные структуры пока не сообщали о серьёзных последствиях землетрясения в Новосибирске, очевидно, что многие горожане ощутили его на себе. Остается надеяться, что новые подземные толчки обойдут город стороной. А вот в Республике Алтай уже начали отменять занятия в школах.

Видео: Новости Горного Алтая. Информация о закрытии школ

Напомним, мощное землетрясение с интенсивностью 8,5 балла в эпицентре произошло в Республике Алтай. Эпицентр находился неподалеку от села Кош-Агач.

Мощное землетрясение в 8,5 балла произошло на Алтае — дошло ли до Новосибирска
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