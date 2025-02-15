Посуда звенела, люстры качались: жители Новосибирска ощутили алтайское землетрясение

Posted 15 февраля, 03:18
Published 15 февраля, 03:18
Modified 15 февраля, 03:54
Updated 15 февраля, 03:54
В Новосибирске подземные толчки заметили жители разных районов, особенно верхних этажей многоквартирных домов. В соцсетях жители Новосибирска и Бердска активно делились своими ощущениями и впечатлениями от случившегося.
«В 8:51 тряхонуло у нас, почувствовали», — написала пользовательница Татьяна.
Некоторые сравнивали произошедшее с последствиями работы на угольных разрезах:
«Стены вибрировали, немного покачивало. Правда, подумала, что это опять от угольных разрезов», — рассказала Елена Колесникова.
Жители Октябрьского района отметили, что особенно сильно тряхнуло на высоких этажах.
«10 этаж (Октябрьский район) нормально тряхонуло. Телевизор ходуном ходил», — поделилась Ольга.
«Судя по комментариям выше, эпицентр был на улице Выборной. Коты и попугаи сошли с ума, а кровати переехали к соседям», — пошутил Максим Максимов.
В Калининском районе, судя по комментариям, тоже ощущались толчки. А жители Центрального в основном говорят о том, что не ощутили толчков. Также те, кто проживает на нижнем этаже отметили, что о происшествии узнали только из новостей.
«Наверное, верхние этажи почувствовали, я на четвёртом полы мыл, вообще узнал об этом в интернете», — написал Роман.
Другие же не обратили внимания на толчки или попросту проспали их.
«Я спал в это время, но по словам близких, у нас тут всё тряслось. Ну, а я чё, а я спал, мне хорошо было, прикольно», — отметил один из комментаторов.
Несмотря на то, что официальные структуры пока не сообщали о серьёзных последствиях землетрясения в Новосибирске, очевидно, что многие горожане ощутили его на себе. Остается надеяться, что новые подземные толчки обойдут город стороной. А вот в Республике Алтай уже начали отменять занятия в школах.
Напомним, мощное землетрясение с интенсивностью 8,5 балла в эпицентре произошло в Республике Алтай. Эпицентр находился неподалеку от села Кош-Агач.