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Posted 15 февраля, 04:15

Published 15 февраля, 04:15

Modified 15 февраля, 04:17

Updated 15 февраля, 04:17

Момент ДТП

Проехал с мигалками по встречке: правительственный кортеж едва не угодил в ДТП

15 февраля 2025, 04:15
Фото: Mash Siberia. Момент ДТП

В Новосибирске правительственный кортеж едва не попал в ДТП на встречке

Кортеж с мигалкой чуть не попал в аварию в новосибирском Академгородке, сообщают очевидцы.

15 февраля 2025 года на перекрестке улиц Пирогова и Лаврентьева в Новосибирске зафиксирован инцидент, связанный с движением правительственного кортежа. По данным видеорегистратора, один из автомобилей кортежа выехал по встречной полосе, что стало причиной экстренного маневра со стороны водителя автомобиля «Нива».

Видео: Mash Siberia. Кадры ДТП с видеорегистратора

В результате водитель оперативно свернул на обочину, успешно избежав столкновения. Ни пострадавших, ни повреждений транспортных средств зафиксировано не было. Запись происшествия быстро нашла отклик в социальных сетях, где пользователи делятся своими наблюдениями и комментариями:

«Купят мигалку и беспределят», — написал пользователь Андрей.
«Хорошо, хоть водитель „Нивы“ оказался сообразительным, быстро среагировал и сам не пострадал», — отмечает Аркадий.
«На перекрстке всегда надо быть внимательным. Хотя в этой ситуации, конечно, было неожиданно на встречке увидеть кортеж», — прокомментировал аноним.

Объективно зафиксированные факты свидетельствуют о том, что инцидент не перерос в ДТП, а экстренные меры, принятые на месте, позволили сохранить спокойствие на дороге.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Водитель#Академгородок#Кортеж
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