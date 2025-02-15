Проехал с мигалками по встречке: правительственный кортеж едва не угодил в ДТП

15 февраля 2025 года на перекрестке улиц Пирогова и Лаврентьева в Новосибирске зафиксирован инцидент, связанный с движением правительственного кортежа. По данным видеорегистратора, один из автомобилей кортежа выехал по встречной полосе, что стало причиной экстренного маневра со стороны водителя автомобиля «Нива».