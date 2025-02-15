Проехал с мигалками по встречке: правительственный кортеж едва не угодил в ДТП

Posted 15 февраля, 04:15
Published 15 февраля, 04:15
Modified 15 февраля, 04:17
Updated 15 февраля, 04:17
15 февраля 2025 года на перекрестке улиц Пирогова и Лаврентьева в Новосибирске зафиксирован инцидент, связанный с движением правительственного кортежа. По данным видеорегистратора, один из автомобилей кортежа выехал по встречной полосе, что стало причиной экстренного маневра со стороны водителя автомобиля «Нива».
В результате водитель оперативно свернул на обочину, успешно избежав столкновения. Ни пострадавших, ни повреждений транспортных средств зафиксировано не было. Запись происшествия быстро нашла отклик в социальных сетях, где пользователи делятся своими наблюдениями и комментариями:
«Купят мигалку и беспределят», — написал пользователь Андрей.
«Хорошо, хоть водитель „Нивы“ оказался сообразительным, быстро среагировал и сам не пострадал», — отмечает Аркадий.
«На перекрстке всегда надо быть внимательным. Хотя в этой ситуации, конечно, было неожиданно на встречке увидеть кортеж», — прокомментировал аноним.
Объективно зафиксированные факты свидетельствуют о том, что инцидент не перерос в ДТП, а экстренные меры, принятые на месте, позволили сохранить спокойствие на дороге.