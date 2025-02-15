Резкий скачок цен на бензин — как изменилась стоимость топлива в 2024 году

Аналитическое исследование агентства «РИА Рейтинг» показало, что стоимость одного литра бензина марки АИ-92 достигла 53,39 рубля, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Такой скачок цен оказывает прямое влияние на покупательскую способность жителей региона. Исследование также выявило, что на чистую среднюю зарплату местных жителей можно приобрести около 1,18 тысячи литров бензина, что ставит Новосибирскую область на 27-е место по рейтингу доступности топлива среди российских субъектов.