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Posted 15 февраля, 06:40

Published 15 февраля, 06:40

Modified 15 февраля, 06:42

Updated 15 февраля, 06:42

Пистолеты на автозаправке

Резкий скачок цен на бензин — как изменилась стоимость топлива в 2024 году

15 февраля 2025, 06:40
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Пистолеты на автозаправке

В Новосибирской области в 2024 году стоимость бензина выросла на 10%

По итогам 2024 года наблюдается заметное увеличение цен на автомобильное топливо в Новосибирской области.

Аналитическое исследование агентства «РИА Рейтинг» показало, что стоимость одного литра бензина марки АИ-92 достигла 53,39 рубля, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Такой скачок цен оказывает прямое влияние на покупательскую способность жителей региона. Исследование также выявило, что на чистую среднюю зарплату местных жителей можно приобрести около 1,18 тысячи литров бензина, что ставит Новосибирскую область на 27-е место по рейтингу доступности топлива среди российских субъектов.

Для сравнения, в мегаполисах уровень доступности значительно выше: москвичи могут позволить себе за ту же сумму приобрести примерно 2,42 тысячи литров бензина, а жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки — около 2,41 и 2,29 тысячи литров соответственно. Напротив, в регионах Северного Кавказа, таких как Ингушетия, Чечня и Дагестан, на среднюю зарплату можно купить всего 625–676 литров топлива.

Аналитики отмечают, что значительные региональные различия в стоимости бензина объясняются транспортными расходами и специфическими рыночными условиями. Так, в некоторых частях России, например, в Челябинской области, бензин обходится дешевле — около 51,63 рубля за литр, тогда как в Республике Саха (Якутия) цена может достигать 70,12 рубля.

Рост цен на топливо в Новосибирской области отражает общероссийскую тенденцию: в 85 субъектах РФ в декабре 2024 года наблюдался рост стоимости бензина в среднем на 9,8%, а в 54 регионах прирост превышал уровень инфляции. В условиях повышения цен на топливо увеличение расходов на автомобильный транспорт может оказать влияние на бюджет домохозяйств и экономическую ситуацию в регионе.

Что и насколько подорожало в Новосибирской области с ростом инфляции
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#Алина Гурицкая#Экономика#Транспорт#Новосибирская область#Цены#Топливо#Инфляция
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