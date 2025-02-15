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Posted 15 февраля, 06:59

Published 15 февраля, 06:59

Modified 15 февраля, 07:01

Updated 15 февраля, 07:01

Очки для зрения

Сибиряк случайно предотвратил катастрофу: в очках с маркетплейса нашли взрывчатку

15 февраля 2025, 06:59
Фото: 1MI. Очки для зрения

Под Новосибирском нашли взрывчатку в очках с маркетплейса

Житель наукограда Кольцово, расположенного под Новосибирском, купил FPV-очки для управления дроном, в которых нашли взрывчатое вещество.

По информации, полученной от муниципального учреждения «Светоч», занимающегося гражданской защитой посёлка, приобретённый девайс оказался оборудован взрывчаткой, сообщают Вести-Новосибирск. Как пояснил директор учреждения Валерий Ронжаков, заказ был оформлен через популярный маркетплейс. Целью покупки было отправить очки знакомому, который участвует в зоне специальной военной операции. Однако, по неосторожности, житель Кольцово оставил посылку в офисе своего рабочего места перед началом дня. Именно эта забывчивость спасла ему жизнь: если бы очки попали к нему домой, он мог бы невольно активировать устройство, которое было снабжено взрывчаткой — пластидом, предназначенным для детонации при первом включении.

Обнаружение опасного груза произошло, когда к мужчине в штатной одежде пришли сотрудники правоохранительных органов. Вместе с ним они вернулись в офис, где и выявили наличие взрывного вещества внутри упаковки. Силовые структуры теперь активно отслеживают заказы FPV-очков данного типа. Продавца, зарегистрированного как физическое лицо на маркетплейсе, найти удалось, но, по последним данным, он успел скрыться за рубежом.

Эксперты высказывают предположение, что данное устройство могло быть использовано в рамках диверсионных действий. Среди версий — возможное участие спецслужб с целью подрыва духа российских военнослужащих или инсценировка с целью создания паники.

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