Сибиряк случайно предотвратил катастрофу: в очках с маркетплейса нашли взрывчатку

По информации, полученной от муниципального учреждения «Светоч», занимающегося гражданской защитой посёлка, приобретённый девайс оказался оборудован взрывчаткой, сообщают Вести-Новосибирск. Как пояснил директор учреждения Валерий Ронжаков, заказ был оформлен через популярный маркетплейс. Целью покупки было отправить очки знакомому, который участвует в зоне специальной военной операции. Однако, по неосторожности, житель Кольцово оставил посылку в офисе своего рабочего места перед началом дня. Именно эта забывчивость спасла ему жизнь: если бы очки попали к нему домой, он мог бы невольно активировать устройство, которое было снабжено взрывчаткой — пластидом, предназначенным для детонации при первом включении.