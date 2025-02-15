«Спрайт» забьет из-под кранов у жителей Новосибирска

С 24 февраля 2025 года в Новосибирске начнутся профилактические работы по диагностике закрытых контуров теплоснабжения, что может временно привести к появлению зеленоватого оттенка в горячей воде, поступающей в квартиры. Для проверки состояния систем теплоснабжения специалисты используют инновационный метод: в теплоноситель добавляют краситель уранин, представляющий собой хорошо растворимую натриевую соль флуоресцеина. При внесении в воду уранин придает ей легкий зеленый оттенок, что позволяет оперативно выявлять микропротечки и другие дефекты в системах теплообмена.