«Спрайт» забьет из-под кранов у жителей Новосибирска

Posted 15 февраля, 06:16
Published 15 февраля, 06:16
Modified 15 февраля, 06:18
Updated 15 февраля, 06:18
С 24 февраля 2025 года в Новосибирске начнутся профилактические работы по диагностике закрытых контуров теплоснабжения, что может временно привести к появлению зеленоватого оттенка в горячей воде, поступающей в квартиры. Для проверки состояния систем теплоснабжения специалисты используют инновационный метод: в теплоноситель добавляют краситель уранин, представляющий собой хорошо растворимую натриевую соль флуоресцеина. При внесении в воду уранин придает ей легкий зеленый оттенок, что позволяет оперативно выявлять микропротечки и другие дефекты в системах теплообмена.
По словам Романа Корниенко, заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании, использование уранина даёт возможность обнаружить даже незначительные нарушения герметичности системы. При этом поступление окрашенной воды в систему горячего водоснабжения не представляет угрозы для здоровья жителей, однако требует оперативного вмешательства коммунальных служб.
Работы первоочередно затронут контур теплоснабжения ТЭЦ-5, а затем охватят зоны, обслуживаемые ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Точные даты проведения обследования в данных районах пока уточняются. При этом методика применяется только в закрытых системах, где теплоноситель циркулирует для обеспечения отопления, в отличие от открытых контуров, где вода напрямую поступает в дома.
Жителям рекомендуется сохранять бдительность: если из крана по горячей воде появляется светло-зеленый раствор, следует немедленно закрыть кран и обратиться в диспетчерскую службу местной теплосетевой компании или в свою управляющую организацию для оперативной проверки состояния системы.