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Posted 15 февраля, 06:16

Published 15 февраля, 06:16

Modified 15 февраля, 06:18

Updated 15 февраля, 06:18

Кран для воды

«Спрайт» забьет из-под кранов у жителей Новосибирска

15 февраля 2025, 06:16
Фото: atas.info. Кран для воды

В Новосибирске вода из-под крана с 24 февраля станет зеленой

Горячая вода может в Новосибирске может окраситься в зеленоватый оттенокс 24 февраля, сообщили в СГК.

С 24 февраля 2025 года в Новосибирске начнутся профилактические работы по диагностике закрытых контуров теплоснабжения, что может временно привести к появлению зеленоватого оттенка в горячей воде, поступающей в квартиры. Для проверки состояния систем теплоснабжения специалисты используют инновационный метод: в теплоноситель добавляют краситель уранин, представляющий собой хорошо растворимую натриевую соль флуоресцеина. При внесении в воду уранин придает ей легкий зеленый оттенок, что позволяет оперативно выявлять микропротечки и другие дефекты в системах теплообмена.

По словам Романа Корниенко, заместителя главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании, использование уранина даёт возможность обнаружить даже незначительные нарушения герметичности системы. При этом поступление окрашенной воды в систему горячего водоснабжения не представляет угрозы для здоровья жителей, однако требует оперативного вмешательства коммунальных служб.

Работы первоочередно затронут контур теплоснабжения ТЭЦ-5, а затем охватят зоны, обслуживаемые ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Точные даты проведения обследования в данных районах пока уточняются. При этом методика применяется только в закрытых системах, где теплоноситель циркулирует для обеспечения отопления, в отличие от открытых контуров, где вода напрямую поступает в дома.

Жителям рекомендуется сохранять бдительность: если из крана по горячей воде появляется светло-зеленый раствор, следует немедленно закрыть кран и обратиться в диспетчерскую службу местной теплосетевой компании или в свою управляющую организацию для оперативной проверки состояния системы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Горячая вода#Коммунальные службы#Теплоснабжение#Диагностика#СГК
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