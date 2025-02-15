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Posted 15 февраля, 07:11

Published 15 февраля, 07:11

Modified 15 февраля, 07:13

Updated 15 февраля, 07:13

Утки в водоеме

Ученые выяснили: уровень микропластика в Байкале сравним с загрязнением Оби

15 февраля 2025, 07:11
Фото: 1MI. Утки в водоеме

Новосибирские ученые выявили в Байкале не меньше микропластика, чем в Оби

Новосибирский институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН завершил комплексное исследование содержания микропластика в водной среде озера Байкал и реки Селенга, обнаружив, что уровень загрязнения этих водоемов сравним с показателями, зафиксированными в Оби в окрестностях Новосибирска.

В ходе работы специалисты отобрали пробные образцы воды объемом 20 литров с использованием специальной фильтрационной установки, разработанной для проведения анализа непосредственно в полевых условиях. Такой подход позволил минимизировать потери образца при транспортировке и обеспечить высокую точность измерений. Полученные пробы были доставлены в лабораторию, где с применением хроматографических методов и инфракрасной микроскопии был проведен детальный анализ микрочастиц.

Основная масса обнаруженного микропластика представлена полиэтиленом и полипропиленом — материалами, широко используемыми для производства упаковок, контейнеров, канистр и пакетов. В меньших количествах в образцах фиксировались полистирол и полиэтилентерефталат, применяемые при изготовлении строительных материалов и бутылочной продукции. Такие микрочастицы образуются в результате распада отходов, оставленных на берегах водоемов, под воздействием атмосферных факторов и температурных перепадов.

Измерения показали, что на различных участках Байкала концентрация микропластика варьируется от 10 до 50 микрограмм на 20 литров воды, тогда как в реке Селенге — от 10 до 20 микрограмм. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже в водоемах, традиционно считающихся чистейшими, как Байкал, наблюдается загрязнение, сопоставимое с уровнем в более антропогенно нагруженных реках, например, в Оби, протекающей через Новосибирск.

Накопление микропластика в водной среде представляет серьезную экологическую угрозу, так как частицы проникают в организмы водных обитателей, нарушая естественные процессы жизнедеятельности и постепенно переходя по пищевой цепи. В конечном итоге это может сказаться на безопасности потребления рыбы и состоянии здоровья человека, поскольку микрочастицы способны попадать в организм как при купании, так и через потребление загрязненных морепродуктов. Отсутствие установленных норм по максимально допустимому содержанию микропластика в водоемах осложняет задачу оценки масштабов проблемы и принятия необходимых мер по ее устранению. Эксперты отмечают, что полностью очистить Байкал от накопившихся пластиковых частиц уже невозможно, поэтому первоочередная задача — предотвращение дальнейшего загрязнения.

Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение
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#Алина Гурицкая#Экология#Наука#Новосибирская область#Загрязнение#Исследование#Байкал#Микропластик
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