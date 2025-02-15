Ученые выяснили: уровень микропластика в Байкале сравним с загрязнением Оби

Накопление микропластика в водной среде представляет серьезную экологическую угрозу, так как частицы проникают в организмы водных обитателей, нарушая естественные процессы жизнедеятельности и постепенно переходя по пищевой цепи. В конечном итоге это может сказаться на безопасности потребления рыбы и состоянии здоровья человека, поскольку микрочастицы способны попадать в организм как при купании, так и через потребление загрязненных морепродуктов. Отсутствие установленных норм по максимально допустимому содержанию микропластика в водоемах осложняет задачу оценки масштабов проблемы и принятия необходимых мер по ее устранению. Эксперты отмечают, что полностью очистить Байкал от накопившихся пластиковых частиц уже невозможно, поэтому первоочередная задача — предотвращение дальнейшего загрязнения.