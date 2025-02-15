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Posted 15 февраля, 06:05

Published 15 февраля, 06:05

Modified 15 февраля, 06:07

Updated 15 февраля, 06:07

Четвертый мост

В Новосибирске суд отклонил продление сроков строительства четвертого моста

15 февраля 2025, 06:05
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Четвертый мост
Арбитражный суд Новосибирской области оставил без удовлетворения иск ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя структура группы «ВИС») к правительству Новосибирской области по вопросу продления сроков работ по строительству автомобильного моста через Обь, следует картотеки арбитражных дел.

В начале ноября 2024 года ООО «Сибирская концессионная компания» подала в суд заявление, требуя признать допущенную ошибку в технической документации по мосту обстоятельством, которое препятствует своевременному завершению строительства.

Суд, детально изучив представленные доказательства, не нашёл оснований считать выявленную ошибку настолько существенной, чтобы оправдать пересмотр условий действующего договора. Итоговое решение, уже вступившее в законную силу, остаётся оспоримым, но на данный момент участники спора продолжают расходиться во взглядах на соблюдение положений концессионного соглашения.

Напомним, что в декабре 2017 года между Минстроем Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было подписано соглашение о возведении и эксплуатации нового автомобильного моста через Обь. Изначально объект должен был быть готов к эксплуатации в декабре 2023 года, однако сроки неоднократно корректировались. Представители группы «ВИС» ранее заявляли, что окончание строительства запланировано на 6 декабря 2025 года.

Будущий мост, который соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом, станет важным элементом транспортной сети города, обеспечив удобный выезд на федеральные трассы «Байкал», «Сибирь» и «Чуйский тракт». Кроме того, его использование будет осуществляться на платной основе.

В Новосибирске показали строящийся четвертый мост с высоты птичьего полета
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Суд#Строительство#Арбитражный суд#Группа ВИС#Обь
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