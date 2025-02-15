В Новосибирске суд отклонил продление сроков строительства четвертого моста

Posted 15 февраля, 06:05
Published 15 февраля, 06:05
Modified 15 февраля, 06:07
Updated 15 февраля, 06:07
В начале ноября 2024 года ООО «Сибирская концессионная компания» подала в суд заявление, требуя признать допущенную ошибку в технической документации по мосту обстоятельством, которое препятствует своевременному завершению строительства.
Суд, детально изучив представленные доказательства, не нашёл оснований считать выявленную ошибку настолько существенной, чтобы оправдать пересмотр условий действующего договора. Итоговое решение, уже вступившее в законную силу, остаётся оспоримым, но на данный момент участники спора продолжают расходиться во взглядах на соблюдение положений концессионного соглашения.
Напомним, что в декабре 2017 года между Минстроем Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было подписано соглашение о возведении и эксплуатации нового автомобильного моста через Обь. Изначально объект должен был быть готов к эксплуатации в декабре 2023 года, однако сроки неоднократно корректировались. Представители группы «ВИС» ранее заявляли, что окончание строительства запланировано на 6 декабря 2025 года.
Будущий мост, который соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом, станет важным элементом транспортной сети города, обеспечив удобный выезд на федеральные трассы «Байкал», «Сибирь» и «Чуйский тракт». Кроме того, его использование будет осуществляться на платной основе.