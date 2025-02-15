В Новосибирске суд отклонил продление сроков строительства четвертого моста

Напомним, что в декабре 2017 года между Минстроем Новосибирской области и ООО «Сибирская концессионная компания» было подписано соглашение о возведении и эксплуатации нового автомобильного моста через Обь. Изначально объект должен был быть готов к эксплуатации в декабре 2023 года, однако сроки неоднократно корректировались. Представители группы «ВИС» ранее заявляли, что окончание строительства запланировано на 6 декабря 2025 года.