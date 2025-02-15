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Posted 15 февраля, 06:31

Published 15 февраля, 06:31

Modified 15 февраля, 06:33

Updated 15 февраля, 06:33

Тигр в клетке

В Новосибирском зоопарке новый обитатель — смотрим милое видео

15 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI. Тигр в клетке

В Новосибирске показали видео с новой тигрицей из Хабаровского края

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило появилась новая представительница дикой природы — амурская тигрица, недавно прибывшая из Приморского центра реабилитации.

Пока её имя держится в секрете, посетители уже успели оценить её величественную внешность и немного настороженное поведение. Согласно информации, полученной от постоянного гостя зоопарка, Сергея Ильтякова, хищница пока демонстрирует осторожность, осматривая свою новую территорию и время от времени рыча через решётки в сторону наблюдателей.

Такая реакция — обычное явление для взрослой особи, которая только начала процесс адаптации к новой обстановке. Поскольку животное не успело привыкнуть к незнакомым запахам, звукам и визуальным стимулам, её агрессивные моменты вполне могут смениться спокойным и уверенным поведением с течением времени.

Амурская тигрица была перевезена в Новосибирск в ноябре 2024 года. Ранее она была обнаружена в окрестностях поселка Мухен в Хабаровском крае и направлена в реабилитационный центр во Владивостоке, где специалисты пытались отучить животное от контакта с людьми. Однако, поскольку методы работы не дали желаемого результата, хищницу перевели в зоопарк, где ей дали возможность провести несколько месяцев в уединении для привыкания к новому месту, прежде чем представить публике.

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