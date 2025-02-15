В Новосибирском зоопарке новый обитатель — смотрим милое видео

Posted 15 февраля, 06:31
Published 15 февраля, 06:31
Modified 15 февраля, 06:33
Updated 15 февраля, 06:33
Пока её имя держится в секрете, посетители уже успели оценить её величественную внешность и немного настороженное поведение. Согласно информации, полученной от постоянного гостя зоопарка, Сергея Ильтякова, хищница пока демонстрирует осторожность, осматривая свою новую территорию и время от времени рыча через решётки в сторону наблюдателей.
Такая реакция — обычное явление для взрослой особи, которая только начала процесс адаптации к новой обстановке. Поскольку животное не успело привыкнуть к незнакомым запахам, звукам и визуальным стимулам, её агрессивные моменты вполне могут смениться спокойным и уверенным поведением с течением времени.
Амурская тигрица была перевезена в Новосибирск в ноябре 2024 года. Ранее она была обнаружена в окрестностях поселка Мухен в Хабаровском крае и направлена в реабилитационный центр во Владивостоке, где специалисты пытались отучить животное от контакта с людьми. Однако, поскольку методы работы не дали желаемого результата, хищницу перевели в зоопарк, где ей дали возможность провести несколько месяцев в уединении для привыкания к новому месту, прежде чем представить публике.