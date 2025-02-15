В Новосибирском зоопарке новый обитатель — смотрим милое видео

Амурская тигрица была перевезена в Новосибирск в ноябре 2024 года. Ранее она была обнаружена в окрестностях поселка Мухен в Хабаровском крае и направлена в реабилитационный центр во Владивостоке, где специалисты пытались отучить животное от контакта с людьми. Однако, поскольку методы работы не дали желаемого результата, хищницу перевели в зоопарк, где ей дали возможность провести несколько месяцев в уединении для привыкания к новому месту, прежде чем представить публике.