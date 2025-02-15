Вакцинация от клещевого энцефалита в Новосибирской области началась раньше срока

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям: параличу, утрате двигательных функций и даже летальному исходу. В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания, из них 7 — у детей. Четверо человек скончались, и ни один из них не был вакцинирован.