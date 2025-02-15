Вакцинация от клещевого энцефалита в Новосибирской области началась раньше срока

Posted 15 февраля, 10:16
Published 15 февраля, 10:16
Modified 15 февраля, 10:18
Updated 15 февраля, 10:18
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы клещи могут активизироваться уже в конце февраля. Это значит, что риск заражения опасной инфекцией возрастает, а вакцинация — единственный надежный способ защиты.
Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям: параличу, утрате двигательных функций и даже летальному исходу. В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания, из них 7 — у детей. Четверо человек скончались, и ни один из них не был вакцинирован.
Клещи встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на дачных участках и даже в пригородных зонах. Заражение может произойти не только через укус, но и при употреблении сырого молока инфицированных животных, таких как коровы и козы.
Вакцинация проводится в поликлиниках Новосибирска и области. Все необходимые препараты уже поступили в медицинские учреждения. Сделать прививку можно как взрослым, так и детям с четырех лет. Важно помнить, что для первичной вакцинации требуется две дозы с интервалом в две недели — только так формируется полноценный иммунитет.