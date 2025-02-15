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Posted 15 февраля, 10:16

Published 15 февраля, 10:16

Modified 15 февраля, 10:18

Updated 15 февраля, 10:18

Живой клещ

Вакцинация от клещевого энцефалита в Новосибирской области началась раньше срока

15 февраля 2025, 10:16
Фото: 1MI. Живой клещ

В Новосибирской области стартовала вакцинация от клещевого энцефалита

В Новосибирске стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы клещи могут активизироваться уже в конце февраля. Это значит, что риск заражения опасной инфекцией возрастает, а вакцинация — единственный надежный способ защиты.

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям: параличу, утрате двигательных функций и даже летальному исходу. В прошлом году в Новосибирской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания, из них 7 — у детей. Четверо человек скончались, и ни один из них не был вакцинирован.

Клещи встречаются не только в лесах, но и в городских парках, на дачных участках и даже в пригородных зонах. Заражение может произойти не только через укус, но и при употреблении сырого молока инфицированных животных, таких как коровы и козы.

Вакцинация проводится в поликлиниках Новосибирска и области. Все необходимые препараты уже поступили в медицинские учреждения. Сделать прививку можно как взрослым, так и детям с четырех лет. Важно помнить, что для первичной вакцинации требуется две дозы с интервалом в две недели — только так формируется полноценный иммунитет.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирская область#Вакцинация#Клещ#Здоровье#Энцефалит#Клещевой энцефалит
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