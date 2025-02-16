Бастрыкин проверит невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске

Один из сотрудников «ТЕХВЭБ», работавший машинистом экскаватора с сентября 2023 года, заявил о полной невыплате зарплаты, отпускных и премий с октября 2023 года. Работодатель не предпринял мер для погашения задолженности, несмотря на неоднократные обращения. Аналогичные нарушения выявлены в «Стройиндустрии», где сотрудники также столкнулись с задержками выплат.