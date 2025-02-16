Бастрыкин проверит невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске

Posted 16 февраля, 04:09
Published 16 февраля, 04:09
Modified 16 февраля, 04:12
Updated 16 февраля, 04:12
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о систематических нарушениях трудовых прав сотрудников компаний ООО «ТЕХВЭБ» и ООО «Стройиндустрия» в Новосибирской области. Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом СК РФ.
Один из сотрудников «ТЕХВЭБ», работавший машинистом экскаватора с сентября 2023 года, заявил о полной невыплате зарплаты, отпускных и премий с октября 2023 года. Работодатель не предпринял мер для погашения задолженности, несмотря на неоднократные обращения. Аналогичные нарушения выявлены в «Стройиндустрии», где сотрудники также столкнулись с задержками выплат.
В сентябре 2024 года компания «ТЕХВЭБ» была признана банкротом по иску ООО «Центр транспортного обеспечения» с долгом в 15,05 млн рублей. Конкурсное производство завершится в феврале 2025 года, что усложняет взыскание задолженности перед работниками.
СУ СК РФ по Новосибирской области уже ведёт расследование по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления представить детализированный отчёт, включая меры по защите прав пострадавших и возможный арест имущества предприятий-должников. В Новосибирске банда мошенников получила больше 4 млн на автоподставах.