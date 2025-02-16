На распродаже Авито появились вещи из сериалов с Минекаевым и Гухман

Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил одну из главных ролей в новом сериале «Подслушано в Рыбинске». Он играет импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, помогает расследовать убийства в родном городе. Теперь куртка, вязаная шапка и другие вещи выставлены актером на платформе.