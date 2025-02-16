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Posted 16 февраля, 02:13

Published 16 февраля, 02:13

Modified 16 февраля, 02:16

Updated 16 февраля, 02:16

Кожанная куртка

На распродаже Авито появились вещи из сериалов с Минекаевым и Гухман

16 февраля 2025, 02:13
Фото: Изображение Midjourney. Кожанная куртка
Все средства, вырученные с продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Авито.

Звезда кинокартины «Слово пацана» Рузиль Минекаев исполнил одну из главных ролей в новом сериале «Подслушано в Рыбинске». Он играет импульсивного, но честного парня по имени Ширмик, помогает расследовать убийства в родном городе. Теперь куртка, вязаная шапка и другие вещи выставлены актером на платформе.

Звезда сериала «Первый раз» Полина Гухман, также известная по сериалу «Мир! Дружба! Жвачка!», решила расстаться с вещами ее героини Ники — это спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы, а также украшения.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Продажа#Сериал#Актер#Вещи
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