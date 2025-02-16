Новосибирским водителям рассказали, ужесточится ли ответственность за пьяную езду

Posted 16 февраля, 06:41
Published 16 февраля, 06:41
Modified 16 февраля, 06:43
Updated 16 февраля, 06:43
Минздрав предложил изменить порядок медосмотра для водителей в России. Согласно новому законопроекту, теперь сотрудники ГАИ будут бдительно проверять водителей на признаки не только алкогольного, но также токсического и наркотического опьянения.
В документе также пересматривают вопросы добровольного согласия гражданина на прохождение медосмотра. Изменится и порядок вынесения заключения об отказе.
На данный момент законопроект находится на рассмотрении в Министерстве юстиций РФ.
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