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Posted 16 февраля, 06:41

Published 16 февраля, 06:41

Modified 16 февраля, 06:43

Updated 16 февраля, 06:43

Вождение в нетрезвом виде будет жестко пресекаться

Новосибирским водителям рассказали, ужесточится ли ответственность за пьяную езду

16 февраля 2025, 06:41
Фото: Изображение Midjourney. Вождение в нетрезвом виде будет жестко пресекаться

В Новосибирске изменится порядок проведения медосмотра на опьянение

В России может измениться порядок проведения медосмотра на опьянение — соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав предложил изменить порядок медосмотра для водителей в России. Согласно новому законопроекту, теперь сотрудники ГАИ будут бдительно проверять водителей на признаки не только алкогольного, но также токсического и наркотического опьянения.

В документе также пересматривают вопросы добровольного согласия гражданина на прохождение медосмотра. Изменится и порядок вынесения заключения об отказе.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении в Министерстве юстиций РФ.

Ранее в Новосибирске по решению суда изъяли элитный автомобиль у владелицы, которая неоднократно садилась за руль в нетрезвом состоянии.

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