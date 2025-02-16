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Posted 16 февраля, 09:31

Published 16 февраля, 09:31

Modified 16 февраля, 09:33

Updated 16 февраля, 09:33

Какие ритуальные услуги можно получить бесплатно

Стало известно, сколько стоят похороны в Новосибирске

16 февраля 2025, 09:31
Фото: 1MI. Какие ритуальные услуги можно получить бесплатно
Достойные проводы в 2025 году потребуют большое количество эмоциональных и материальных ресурсов. Вместе с тем, новосибирцам напомнили, как можно добиться помощи государства при проведении похорон.

Про гарантированный государством перечень услуг, за которым могут обратится родственники умершего, рассказали Горсайту сотрудники мэрии. Бесплатно можно оформить документы для погребения, получить гроб, перевезти останки и осуществить погребение или кремацию.

Для получения услуг необходимо обратиться в МКУ Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуг“.

По закону, родственники умершего могут претендовать на компенсацию погребения. Условия указаны в ФЗ «О погребении и похоронном деле». Чтобы получить выплату, написать обращение необходимо в течении полугода со дня смерти.

Ранее стала известна неутешительная статистика: в Новосибирской области смертность превысила рождаемость.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Ритуальные услуги
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