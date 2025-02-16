Стало известно, сколько стоят похороны в Новосибирске

Posted 16 февраля, 09:31
Published 16 февраля, 09:31
Modified 16 февраля, 09:33
Updated 16 февраля, 09:33
Про гарантированный государством перечень услуг, за которым могут обратится родственники умершего, рассказали Горсайту сотрудники мэрии. Бесплатно можно оформить документы для погребения, получить гроб, перевезти останки и осуществить погребение или кремацию.
Для получения услуг необходимо обратиться в МКУ Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела „Ритуальные услуг“.
По закону, родственники умершего могут претендовать на компенсацию погребения. Условия указаны в ФЗ «О погребении и похоронном деле». Чтобы получить выплату, написать обращение необходимо в течении полугода со дня смерти.
Ранее стала известна неутешительная статистика: в Новосибирской области смертность превысила рождаемость.