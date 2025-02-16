Трибуны взорвались: в Новосибирске хоккейный матч собрал рекордное число болельщиков

Posted 16 февраля, 05:24
Published 16 февраля, 05:24
Modified 16 февраля, 05:26
Updated 16 февраля, 05:26
Хоккейный матч собрал более 110 506 болельщиков, сообщает «МК».
Напомним, новосибирская команда «Сибирь» встретилась с магнитогорским «Металлургом» на матче КХЛ 15.02.2025 в 18.30.
В новом сезоне КХЛ занимает 7-ю строчку таблицы Восточной конференции. Команде под руководством Андрея Козырева уже удалось одержать 4 победы подряд.
Магнитогорский «Металлург» занимает 5 место. Команда также успешно демонстрирует устойчивые результаты. Команде удалось прервать серию неудач победой над челябинским «Трактором».