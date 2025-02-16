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Posted 16 февраля, 05:24

Published 16 февраля, 05:24

Modified 16 февраля, 05:26

Updated 16 февраля, 05:26

Толпа болельщиков собралась на матче «Сибирь» — «Металлург»

Трибуны взорвались: в Новосибирске хоккейный матч собрал рекордное число болельщиков

16 февраля 2025, 05:24
Фото: 1MI. Толпа болельщиков собралась на матче «Сибирь» — «Металлург»

В Новосибирске хоккейный матч собрал рекордное число болельщиков

На регулярном хоккейном матче «Сибирь» — «Металлург» отметили рекордное число зрителей.

Хоккейный матч собрал более 110 506 болельщиков, сообщает «МК».

Напомним, новосибирская команда «Сибирь» встретилась с магнитогорским «Металлургом» на матче КХЛ 15.02.2025 в 18.30.

В новом сезоне КХЛ занимает 7-ю строчку таблицы Восточной конференции. Команде под руководством Андрея Козырева уже удалось одержать 4 победы подряд.

Магнитогорский «Металлург» занимает 5 место. Команда также успешно демонстрирует устойчивые результаты. Команде удалось прервать серию неудач победой над челябинским «Трактором».

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