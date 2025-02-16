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Posted 16 февраля, 03:00

Published 16 февраля, 03:00

Modified 16 февраля, 04:02

Updated 16 февраля, 04:02

Остановки так и не появились в Новосибирске

В Новосибирске отказались от установки умных остановок

16 февраля 2025, 03:00
Фото: 1MI. Остановки так и не появились в Новосибирске
В Новосибирске так и не появятся умные остановки: за несколько лет проект так и не дождался реализации.

В Новосибирске планировалось установить более 200 умных остановок. Конкурс на подрядчика начали проводить еще в 2021 году. Остановочные павильоны ожидалось поставить в рамках частных инвестиций.

Однако никто так и не отозвался на установку, в итоге от концессии фактически отказались. В 2025 году заявок на установку не поступало.

Планировалось, что на остановках будет освещение, Wi-Fi, табло с информацией, зарядные устройства, тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. В городе есть лишь несколько подобных павильонов.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Конкурс#Остановка
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