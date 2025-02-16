В Новосибирске отказались от установки умных остановок

Posted 16 февраля, 03:00
Published 16 февраля, 03:00
Modified 16 февраля, 04:02
Updated 16 февраля, 04:02
В Новосибирске планировалось установить более 200 умных остановок. Конкурс на подрядчика начали проводить еще в 2021 году. Остановочные павильоны ожидалось поставить в рамках частных инвестиций.
Однако никто так и не отозвался на установку, в итоге от концессии фактически отказались. В 2025 году заявок на установку не поступало.
Планировалось, что на остановках будет освещение, Wi-Fi, табло с информацией, зарядные устройства, тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. В городе есть лишь несколько подобных павильонов.