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Posted 16 февраля, 05:32

Published 16 февраля, 05:32

Modified 16 февраля, 07:39

Updated 16 февраля, 07:39

Автографы продают

В Новосибирске продают автографы музыкантов рок-группы «Аквариум»

16 февраля 2025, 05:32
Фото: Изображение Midjourney. Автографы продают
В Новосибирске выставлены на продажу автографы группы «Аквариум»: об этом стало известно Atas.info.

Архивную фотографию с автографами известных музыкантов продают в Новосибирске. Снимок группы «Аквариум» взят из архива Валерия Мурзина — первого президента новосибирского рок-клуба.

Как рассказал Atas.info продавец, фотографию буквально спасли, так как она долгое время пылилась на даче и ее владелец был рад новости о том, что эксклюзивный кадр не пропадет. Выставить на продажу снимок решило сообщество рок-н-ролла «Машбюро», которому необходимо собрать деньги на билеты группе «Изылы!» — музыканты отправятся выступать на концерт в Санкт-Петербурге.

На фотографии изображены рокеры, которые также оставили автографы. Также в Новосибирске выставлен на продажу автограф Юрия Гагарина.

Снимок продается
Снимок продается. Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Автограф
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