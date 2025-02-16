В Новосибирске продают автографы музыкантов рок-группы «Аквариум»

Posted 16 февраля, 05:32
Published 16 февраля, 05:32
Modified 16 февраля, 07:39
Updated 16 февраля, 07:39
Архивную фотографию с автографами известных музыкантов продают в Новосибирске. Снимок группы «Аквариум» взят из архива Валерия Мурзина — первого президента новосибирского рок-клуба.
Как рассказал Atas.info продавец, фотографию буквально спасли, так как она долгое время пылилась на даче и ее владелец был рад новости о том, что эксклюзивный кадр не пропадет. Выставить на продажу снимок решило сообщество рок-н-ролла «Машбюро», которому необходимо собрать деньги на билеты группе «Изылы!» — музыканты отправятся выступать на концерт в Санкт-Петербурге.
На фотографии изображены рокеры, которые также оставили автографы. Также в Новосибирске выставлен на продажу автограф Юрия Гагарина.