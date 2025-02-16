В Новосибирске продают автографы музыкантов рок-группы «Аквариум»

Как рассказал Atas.info продавец, фотографию буквально спасли, так как она долгое время пылилась на даче и ее владелец был рад новости о том, что эксклюзивный кадр не пропадет. Выставить на продажу снимок решило сообщество рок-н-ролла «Машбюро», которому необходимо собрать деньги на билеты группе «Изылы!» — музыканты отправятся выступать на концерт в Санкт-Петербурге.