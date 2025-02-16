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Posted 16 февраля, 02:47

Published 16 февраля, 02:47

Modified 16 февраля, 02:49

Updated 16 февраля, 02:49

Мужчина погиб

Водитель ВАЗ погиб на трассе под Новосибирском

16 февраля 2025, 02:47
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина погиб
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП, о чем сообщили в ГАИ.

По Мошковскому району ехал 36-летний водитель за рулем отечественного автомобиля. На трассе между Мочище и Локти произошло ДТП.

ВАЗ 2109 врезался в Toyota Camry на встречной полосе для движения. Врачи не успели оказать помощь пострадавшему из первого автомобиля. Теперь в обстоятельствах разберутся сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ по НСО

Ранее в Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13. На трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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