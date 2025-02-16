Водитель ВАЗ погиб на трассе под Новосибирском

Posted 16 февраля, 02:47
Published 16 февраля, 02:47
Modified 16 февраля, 02:49
Updated 16 февраля, 02:49
По Мошковскому району ехал 36-летний водитель за рулем отечественного автомобиля. На трассе между Мочище и Локти произошло ДТП.
ВАЗ 2109 врезался в Toyota Camry на встречной полосе для движения. Врачи не успели оказать помощь пострадавшему из первого автомобиля. Теперь в обстоятельствах разберутся сотрудники ГАИ.
Ранее в Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13. На трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.