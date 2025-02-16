Водитель ВАЗ погиб на трассе под Новосибирском

Ранее в Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13. На трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.