Выход из санкционного кризиса: новосибирские эксперты рассказали, что будет с рублем

Posted 16 февраля, 09:07
Published 16 февраля, 09:07
Modified 16 февраля, 09:09
Updated 16 февраля, 09:09
Напомним, курс доллара пошел на понижение с 5 февраля. На 13.02.2025 он составил 94 рубля по официальной статистике ЦБ. Курс евро также пошел на снижение: с 16 января — 106 рублей, на 16 февраля — 94 рубля.
Как отметил эксперт Намер Ради в разговоре с «Infopro.54», актуальная политическая ситуация оказала значительное влияние на валютный рынок.
По словам эксперта, укреплению рубля также способствуют повышенные процентные ставки, ограничения на вывоз валюты из РФ, удорожание российских экспортных товаров. Вместе с тем, Намер Ради обращает внимание на то, что укрепления нацвалюты в краткосрочной перспективе недостаточно для устойчивого снижения инфляции.
Доцент НГУЭУ Александр Фалеев утверждает, что изменение курса иностранных валют является следствием укрепления рубля, а не падения доллара. Укреплению нацвалюты по словам эксперта способствует ожидание скорого выхода из сложившегося санкционного кризиса. Однако стремительно укрепления рубля не произойдет, так как текущий курс невыгоден с точки зрения наполняемости бюджета.
В целом эксперты полагают, что рубль продолжит укрепляться на фоне дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке.
Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку в 21%.