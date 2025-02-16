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Posted 16 февраля, 09:07

Published 16 февраля, 09:07

Modified 16 февраля, 09:09

Updated 16 февраля, 09:09

Эксперты высказали прогноз касательно ситуации на валютном рынке

Выход из санкционного кризиса: новосибирские эксперты рассказали, что будет с рублем

16 февраля 2025, 09:07
Фото: Изображение Midjourney. Эксперты высказали прогноз касательно ситуации на валютном рынке

Новосибирские эксперты высказались касательно укрепления рубля

Эксперты позитивно восприняли начавшееся снижение курса доллара, которое связывают с телефонными переговорами Путина и Трампа.

Напомним, курс доллара пошел на понижение с 5 февраля. На 13.02.2025 он составил 94 рубля по официальной статистике ЦБ. Курс евро также пошел на снижение: с 16 января — 106 рублей, на 16 февраля — 94 рубля.

Как отметил эксперт Намер Ради в разговоре с «Infopro.54», актуальная политическая ситуация оказала значительное влияние на валютный рынок.

По словам эксперта, укреплению рубля также способствуют повышенные процентные ставки, ограничения на вывоз валюты из РФ, удорожание российских экспортных товаров. Вместе с тем, Намер Ради обращает внимание на то, что укрепления нацвалюты в краткосрочной перспективе недостаточно для устойчивого снижения инфляции.

Доцент НГУЭУ Александр Фалеев утверждает, что изменение курса иностранных валют является следствием укрепления рубля, а не падения доллара. Укреплению нацвалюты по словам эксперта способствует ожидание скорого выхода из сложившегося санкционного кризиса. Однако стремительно укрепления рубля не произойдет, так как текущий курс невыгоден с точки зрения наполняемости бюджета.

В целом эксперты полагают, что рубль продолжит укрепляться на фоне дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке.

Ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку в 21%.

Доллар рухнул: курс валюты опустился ниже ожидаемых значений
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