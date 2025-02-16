Выход из санкционного кризиса: новосибирские эксперты рассказали, что будет с рублем

По словам эксперта, укреплению рубля также способствуют повышенные процентные ставки, ограничения на вывоз валюты из РФ, удорожание российских экспортных товаров. Вместе с тем, Намер Ради обращает внимание на то, что укрепления нацвалюты в краткосрочной перспективе недостаточно для устойчивого снижения инфляции.