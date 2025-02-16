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Posted 16 февраля, 07:36

Published 16 февраля, 07:36

Modified 16 февраля, 07:38

Updated 16 февраля, 07:38

Массовая драка

«Заруба жесткая, клянусь»: свидетели рассказали о драке в центре Новосибирска

16 февраля 2025, 07:36
Фото: Изображение Midjourney. Массовая драка

Жестокая массовая драка произошла в центре Новосибирска

В ночь с 15 на 16 февраля произошла массовая драка возле клуба в Центральном районе — инцидент попал на видео очевидцев.

Пьяная потасовка произошла возле клуба «Антигламур» на улице Серебренниковская. Свидетели в социальных сетях утверждают, что драка была крайне агрессивной:

«Заруба жесткая, это уже массовая драка».
«Было много крови», — отмечают очевидцы.

Причина конфликта посетителей клуба до сих пор точно не установлена. В правоохранительных органах на данный момент инцидент не прокомментировали.

Возмущенные новосибирцы в социальных сетях требуют закрыть клуб, пользующийся не лучшей репутацией в городе.

Ранее появились видео нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.

Массовая драка на Серебренниковской
Массовая драка на Серебренниковской. Фото: Скриншот видео «Инцидент.Новосибирск»
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