«Заруба жесткая, клянусь»: свидетели рассказали о драке в центре Новосибирска

Posted 16 февраля, 07:36
Published 16 февраля, 07:36
Modified 16 февраля, 07:38
Updated 16 февраля, 07:38
Пьяная потасовка произошла возле клуба «Антигламур» на улице Серебренниковская. Свидетели в социальных сетях утверждают, что драка была крайне агрессивной:
«Заруба жесткая, это уже массовая драка».
«Было много крови», — отмечают очевидцы.
Причина конфликта посетителей клуба до сих пор точно не установлена. В правоохранительных органах на данный момент инцидент не прокомментировали.
Возмущенные новосибирцы в социальных сетях требуют закрыть клуб, пользующийся не лучшей репутацией в городе.
Ранее появились видео нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске.