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Posted 16 февраля, 05:45

Published 16 февраля, 05:45

Modified 16 февраля, 05:47

Updated 16 февраля, 05:47

Жителей Новосибирска ожидает жаркое лето

«Засуха и саранча»: климатолог рассказал, каким будет лето 2025 в Новосибирске

16 февраля 2025, 05:45
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Новосибирска ожидает жаркое лето
Сильная жара, засуха и наводнения — эксперты прогнозируют новосибирцам необычное лето.

В этом году новосибирцы столкнулись с аномальной зимой. Теперь сибирякам предстоит аномальное лето, рассказывает климатолог Алексей Непомнящих в материале «Сиб.фм».

По заявлению эксперта, лето 2025 станет аномально сухим. Длительные засухи и высокие температуры станут причиной крайне скудного урожая в этом году. А теплая зима по мнению климатолога лишь усугубила ситуацию, так растения оказались не защищены от резких температурных изменений и вредителей.

Засуха может спровоцировать нашествие саранчи, отмечает эксперт. Жаркая погода создает благоприятные условия для ее размножения. Под угрозой нашествия вредителей также могут оказаться Томская область, Красноярский и Алтайский края.

Некоторые регионы могут оказаться в зоне риска наводнений. Однако на данный момент отсутствуют точные прогнозы уровня воды в водоемах Новосибирской области.

Вместе с тем, ранее эксперты Россельхознадзора высказали сомнения касательно угрозы нашествия вредителей в Новосибирскую область.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Климат
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