«Засуха и саранча»: климатолог рассказал, каким будет лето 2025 в Новосибирске

По заявлению эксперта, лето 2025 станет аномально сухим. Длительные засухи и высокие температуры станут причиной крайне скудного урожая в этом году. А теплая зима по мнению климатолога лишь усугубила ситуацию, так растения оказались не защищены от резких температурных изменений и вредителей.