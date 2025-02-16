«Засуха и саранча»: климатолог рассказал, каким будет лето 2025 в Новосибирске

Posted 16 февраля, 05:45
Published 16 февраля, 05:45
Modified 16 февраля, 05:47
Updated 16 февраля, 05:47
В этом году новосибирцы столкнулись с аномальной зимой. Теперь сибирякам предстоит аномальное лето, рассказывает климатолог Алексей Непомнящих в материале «Сиб.фм».
По заявлению эксперта, лето 2025 станет аномально сухим. Длительные засухи и высокие температуры станут причиной крайне скудного урожая в этом году. А теплая зима по мнению климатолога лишь усугубила ситуацию, так растения оказались не защищены от резких температурных изменений и вредителей.
Засуха может спровоцировать нашествие саранчи, отмечает эксперт. Жаркая погода создает благоприятные условия для ее размножения. Под угрозой нашествия вредителей также могут оказаться Томская область, Красноярский и Алтайский края.
Некоторые регионы могут оказаться в зоне риска наводнений. Однако на данный момент отсутствуют точные прогнозы уровня воды в водоемах Новосибирской области.
Вместе с тем, ранее эксперты Россельхознадзора высказали сомнения касательно угрозы нашествия вредителей в Новосибирскую область.